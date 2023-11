fritz-kola, niezależny producent napojów z Hamburga, dokonuje postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie europejskich konsumentów kwestiami społecznymi i środowiskowymi. Firma stawia sobie ambitne cele, które zamierza osiągnąć do 2025 roku.

fritz-kola stawia sobie ambitne cele pośrednie w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zamierza osiągnąć do 2025 roku. / Fot. Materiały prasowe

fritz-kola przewodzi zmianom w zrównoważonych praktykach w obliczu europejskich obaw

Jak wynika z badania Kantar Sustainability Sector Index 2022, europejscy konsumenci są zaniepokojeni kwestiami związanymi z zanieczyszczeniem oceanów, obecnością mikro plastiku i zanieczyszczeniem wody, a także nadmierną konsumpcją i marnotrawstwem w sektorze napojów smakowych. fritz-kola aktywnie podejmuje działania w celu rozwiązania tych istotnych problemów, pozycjonując się od momentu powstania firmy jako lider ruchu na rzecz zrównoważonego rozwoju.

"W Europie konsumenci coraz częściej stawiają na marki, które wyrażają zaangażowanie w rozwiązywanie istotnych problemów z zakresu ochrony środowiska i wyzwań społecznych. Zdajemy sobie sprawę z ważności tych kwestii, a nasze działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są wyrazem zaangażowania w tworzenie pozytywnego wpływu na świat" - wyjaśnia Mirco Wolf Wiegert, założyciel i dyrektor zarządzający firmy fritz-kulturgüter.

Według badań Kantar preferencje polskich konsumentów współgrają z określonymi priorytetami biznesowymi. Wśród nich znajdują się preferencje dotyczące powrotu do szklanych butelek, chęć korzystania z naturalnych składników w napojach, przechodzenie na opakowania nadające się do recyklingu oraz wyraźne oczekiwania dotyczące prostszych składów produktów. Te priorytety odzwierciedlają wartości i oczekiwania polskich konsumentów, wpływając na marki takie jak fritz-kola i zachęcając je do dokonywania strategicznych zmian w odpowiedzi na te tendencje.

Inicjatywy marki fritz-kola na rzecz zrównoważonego rozwoju

1. “Kiss My Glass” - Zakład napełniania szklanych butelek wielokrotnego użytku: fritz-kola poczyniła znaczące postępy w kierunku zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. We współpracy z Frankenbrunnen otworzyła nowy, wysoce wydajny zakład butelkowania w Eilenburgu, niedaleko Lipska w Niemczech. Zakład ten nie tylko skraca trasy transportowe, ale także ułatwia wykorzystanie szklanych butelek wielokrotnego użytku.

2. Redukcja emisji: Firma aktywnie działa na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W 2021 roku dołączyła do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), zobowiązując się do działań na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Do 2030 roku fritz-kola zamierza zmniejszyć emisje z zakresu 1, czyli emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych oraz z zakresu 2 (emisje pośrednie z wytwarzania energii kupowanej od dostawcy mediów) o 46% w porównaniu z 2019 rokiem. Ponadto, marka planuje zmierzyć i zmniejszyć emisje z zakresu 3 (inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości), przy czym poczyniono już znaczne postępy w zakresie rozbudowy e-floty i oparcia rozlewni o ekologiczną energię elektryczną.

3. Zrównoważone materiały reklamowe: fritz-kola jest zaangażowana w tworzenie materiałów reklamowych, które są trwałe, nadają się do recyklingu, posiadają certyfikaty i nie zawierają plastiku. W 2022 roku firma poczyniła znaczące postępy w tym zakresie, zapewniając, że wszystkie tablice kredowe i ubrania są teraz w 100% ekologiczne.

4. Wspieranie osób zbierających butelki w zamian za kaucję: Poprzez swoją inicjatywę "Każda butelka pomaga", fritz-kola zwraca uwagę na sytuację osób zbierających opakowania zwrotne w zamian za kaucję. Osoby te stanowią ponad milionową siłę roboczą w Niemczech. Wysiłek ten ma na celu poprawę warunków bytowych i podkreślenie uznania dla osób zarabiających w ten sposób na życie.

5. Innowacje produktowe: fritz-kola nieustannie dąży do wprowadzania innowacji w swoim asortymencie, w odpowiedzi na zmieniające się preferencje konsumentów. Wprowadzenie napoju fritz-kola superzero w czerwcu 2022 roku na rynek niemiecki, a wiosną 2023 na rynek polski nie tylko podnosi jakość smaku napojów bez cukru, ale także odgrywa kluczową rolę w ciągłych wysiłkach na rzecz obniżenia średniej zawartości kalorii w produktach. Od 2016 r. fritz-kola osiągnęła znaczną redukcję średniej zawartości kalorii w całym portfolio produktów - o ponad 15,1%. Do 2025 roku redukcja ta ma wzrosnąć do imponujących 20%. Dodatkowo, średnia wielkość porcji zmniejszyła się do 0,34 litra, co odzwierciedla zaangażowanie fritz-koli w dostarczanie klientom marki zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących napojów.

Ambitne cele zrównoważonego rozwoju

fritz-kola stawia sobie ambitne cele pośrednie w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zamierza osiągnąć do 2025 roku. Pierwszym z nich jest zmniejszenie o 20% zużycia wody, ciepła i energii elektrycznej w przeliczeniu na jedną butelkę. Drugim celem jest zwiększenie wykorzystania certyfikowanych surowców organicznych w produktach do poziomu 90% (w 2022 roku marka osiągnęła poziom 67% w kategorii produktów bez dodatku cukru). Trzecim ważnym celem jest osiągnięcie 100% zrównoważonej mobilności dla wszystkich pracowników. Ostatnim celem jest zapewnienie, że ponad 95% materiałów reklamowych pozostanie zrównoważonych. Cele te stanowią ważny element zaangażowania marki w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pionierska kola rzemieślnicza

fritz-kola została założona w 2002 roku i od tego czasu stała się liderem w segmencie rzemieślniczej koli. Zaangażowanie fritz-koli w zrównoważony rozwój i silny nacisk na odpowiedzialne praktyki biznesowe ugruntowały jej pozycję jako marki, która nie tylko dostarcza wyjątkowe napoje, ale także aktywnie przyczynia się do budowania lepszego świata.

