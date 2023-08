Jak podkreśliła w rozmowie z naszym portalem Daria Pacynko, Polska jest szóstym rynkiem na świecie biorąc pod uwagę spożycie wody gazowanej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jednocześnie jak dodała dyrektor generalna SodaStream Polska, dla dwóch trzecich Polaków fakt, że produkt jest ekologiczny, ma znaczenie podczas decyzji zakupowej.

- Zaskakujące zestawienie, ale właśnie to sprawia, że SodaStream jest tak chętnie kupowana i używana przez polskich konsumentów. Nasze ekspresy do gazowania wody są relatywnie nowe na rynku, dlatego cały czas dążymy do zwiększenia świadomości, czym są saturatory i jak mogą zmienić codzienny sposób przygotowywania i konsumowania wody i napojów gazowanych. Wraz ze wzrostem tej wiedzy rośnie popyt na nasze produkty. Z naszych danych wynika, że polscy konsumenci wykazują najwyższy poziom zainteresowania zakupem saturatora w ciągu najbliższych 12 miesięcy spośród wszystkich – 48 rynków, na których działa nasza firma.

Jak zwróciła uwagę Daria Pacynko, SodaStream jest produktem, który może znaleźć się w każdym polskim domu i służyć jego użytkownikom, a to oznacza, że całkowity potencjał biznesu można ocenić adekwatnie do liczby gospodarstw domowych, których jest 12,6 mln.

Jest o co walczyć, ponieważ w oparciu o dane od polskich użytkowników, firma oszacowała, że na przestrzeni 4 lat średnie gospodarstwo domowe zużywa o 1769 butelek mniej niż przed zakupem saturatora. W 2022 r. wyeliminowanych zostało 5 miliardów plastikowych, jednorazowych butelek.

Dyrektor Generalna SodaStream Polska zwróciła również uwagę na fakt, iż Polska jest bardzo specyficznym rynkiem pod względem podziału biznesu w odniesieniu do małego AGD. W naszym kraju, jeśli chcemy kupić czajnik, żelazko czy saturator pierwsze kroki zrobimy w kierunku sklepów elektro lub dokonamy zakupu przez Internet. W innych krajach, małe AGD jest w dużej mierze związane z rynkiem spożywczym – wyjaśniła Daria Pacynko.

- Tamtejszy klient kupi saturator przy okazji codziennych zakupów w supermarkecie np. Auchan, Carrefour czy Edeka. W SodaStream blisko współpracujemy ze wszystkimi rynkami i dzielimy się najlepszymi praktykami, mając na uwadze, że to co zadziałało w Stanach Zjednoczonych, nie zawsze będzie działało w Niemczech, a to co w Polsce okazało się "game changerem", we Francji może nie wywołać żadnego sprzedażowego efektu.