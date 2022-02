Producent soków zwiększa zyski dzięki Biedronce i influencerom

Excellence, polski producent soków, syropów, napojów oraz suplementów diety, notowany na NewConnect, po czterech kwartałach 2021 roku osiągnął przychody w wysokości 62,8 mln zł, czyli o 29 proc. wyższe w porównaniu do roku 2020.

Autor: AT

Data: 14-02-2022, 09:56

Excellence SA w 2021 roku zanotował 29-proc. wzrost przychodów rok do roku. fot. mat. pras.

Rok 2021 dobry dla Excellence

- Rok 2021 był dla Excellence bardzo dobry – mocno zwiększyliśmy sprzedaż, rozszerzyliśmy zasięg geograficzny, podpisaliśmy perspektywiczne umowy zagraniczne, wprowadziliśmy na rynek nowe produkty i realizowaliśmy mocne kampanie marketingowe – m.in. z Team X. Wszystkie te działania przełożyły się na bardzo dobre wyniki finansowe i wzmocnienie udziału naszych produktów w poszczególnych segmentach rynku. Zakładamy, że rok 2022 będzie kontynuacją dotychczasowych trendów – przyniesie dalszy wzrost popytu na nasze produkty. Planujemy też kolejne akcje sprzedażowe i wzmocnienie współpracy z sieciami handlowymi – powiedział Dariusz Polinceusz, prezes Excellence.

Kluczowe wydarzenia w Grupie Excellence w 2021

Umowa Health Medica na dostawę produktów na rzecz OTCF S.A. o łącznej wartości 2,35 mln zł. Współpraca ma charakter długoterminowy. W ramach umowy Health Medica dostarczy nowatorskie, prozdrowotne wyroby witaminowe o unikatowych recepturach, niedostępne jak dotąd na polskim rynku.

Objęcie 10% akcji spółki Polskie Konopie. Będzie ona produkowała artykuły spożywcze z dodatkiem konopi, suplementy diety, a także rozpocznie sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz kosmetyków na bazie konopi.

Inwestycja w nową spółkę Excellence Cannabis SA wraz z partnerem strategicznym: Intenson Europe. Excellence wraz z przewodniczącym rady nadzorczej Marcinem Ciecierskim objął ponad 46% akcji nowej spółki. Spółka będzie specjalizować się w produkcji wyrobów z olejem cannabis oraz na kryształach CBD – produktów spożywczych, kosmetycznych i suplementów diety.

Excellence poszerza współpracę z Biedronką

Zawarcie 3-letniej umowy ze wszystkimi business unitami Jeronimo Martins w Europie. Umowa rozszerza obecną współpracę dotyczącą produkcji i dostaw wyrobów marki własnej sieci w Polsce o Portugalię oraz Maderę. Wartość nowego zamówienia wynosi rocznie 144.300 Euro. Rozszerzenie umowy daje możliwość dostarczania produktów do: 480 sklepów Pingo Doce, 40 hal cash and carry Recheio oraz operatorów zaopatrzenia Horeca. Excellence od wielu lat współpracuje z siecią Biedronka dostarczając produkty w stałym asortymencie – zarówno marki własnej sieci, jak i pod marką producenta „Excellence”.

Zakup 51% udziałów w Health Medica – specjalizującej się w produkcji i sprzedaży suplementów diety oraz kosmetyków. To inwestycja zgodna z kierunkiem rozwoju Grupy Excellence i odpowiadająca na rosnący popyt rynkowy w tym segmencie. Health Medica pracuje nad nowoczesną platformą internetowej sprzedaży suplementów diety, która powinna zostać uruchomiona do końca 2021 roku.

Pozyskanie dofinansowania z funduszy UE w wysokości blisko 200 tys. zł na realizację projektu wdrożenia zmian w zarządzaniu procesem produkcji.

Excellence drugim producentem soków w Polsce

Excellence eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, na Białoruś i Ukrainę, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tradycyjne smaki od Excellence docenili także konsumenci w Kanadzie. Spółka prowadzi działania w celu pozyskania dystrybutora w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Współpracuje z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Tesco, Makro, Carrefour, Auchan, Selgros, Aldi, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence, np. I am BIO, Biorę, Monzini. Miesięczna produkcja soków i syropów sięga 1,5 mln litrów. Pod względem ilościowym spółka jest numerem dwa w Polsce – co trzeci litr sprzedawany w naszym kraju został wyprodukowany w zakładzie Excellence. Na podstawie danych AC Nielsen Excellence szacuje swój udział w polskim rynku syropów na ok. 24 proc.