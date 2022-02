Producent wody o dyrektywie plastikowej: Ceny na pewno wzrosną

W związku z dyrektywą plastikową czekają nas olbrzymie koszty związane z dostosowaniem linii technologicznych do proponowanych rozwiązań - mówi nam producent wody Kryniczanka.



Autor: Albert Katana

Data: 21-02-2022, 14:25

Dostosowanie się do zasad dyrektywy plastikowej to spore wyzwanie dla producenta Kryniczanki. fot. strona producenta

Jak dyrektywa plastikowa wpłynie na producentów wody?

"Dyrektywa plastikowa" wprowadzona przez UE w 2019 została implementowana przez Polskę i obowiązuje od 2022 r. Jak to wpłynie na funkcjonowanie firm z segmentu wód butelkowanych. Jakie zmiany oznacza to dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A.?

- Dyrektywa Plastikowa dotyczy wszelkich opakowań z tworzywa sztucznego, w przypadku Uzdrowiska to przede wszystkim butelki PET, do których rozlewane są nasze wody mineralne i lecznicze. Do 2025 roku wspomniane butelki będą musiały zawierać co najmniej 25% materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 roku wielkość ta ma wynieść 30%. To spory problem, i nie chodzi tu o Uzdrowisko jako producenta, ale o całą branżę rozlewniczą. Problem polega na braku (na obecną chwilę) możliwości zebrania opakowań typu PET, które wcześniej zostały wprowadzone przez producentów na rynek. To powoduje, że nie ma dostępu do rPeta zgodnie z zapotrzebowaniem - zapewnia Marta Adamczyk, dyrektor marketingu, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., Krynica-Zdrój.

Kryniczanka: Ceny wody na pewno wzrosną

Jej zdaniem najbardziej kontrowersyjnym zapisem dyrektywy, jest obowiązek trwałego przytwierdzania nakrętek do butelek PET. Czy takie rozwiązanie rzeczywiście przyczyni się do ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych?

- Zapewne nie, sytuacja może być odwrotna a efekt przytwierdzenia zakrętek do butelki nie przyniesie zamierzonego celu, ponieważ te butelki będą cięższe o ok. 25% - co znaczy, że do środowiska zostanie wprowadzone o tyle więcej plastiku. Ważne jest to, że nakrętka wyprodukowana jest z innego rodzaju materiału i podczas produkcji rPeta z butelek Pet, musi być oddzielana, co dodatkowo obciąża proces technologiczny recyklingu. Pojawią się olbrzymie koszty związane z dostosowaniem linii technologicznych do proponowanych rozwiązań, co sprawi, że zmianie ulegną również koszty ponoszone przez producentów w związku z wprowadzaniem opakowań z produktem na rynek. Ceny produktów wzrosną - wylicza ekspertka.

W tym przypadku, Uzdrowisko, jako producent Naturalnej Wody Mineralnej Kryniczanka oraz wód leczniczych Jan, Zuber i Słotwinka, będzie musieć dostosować się do wprowadzonych przepisów. Proces ten już jest częściowo realizowany.

