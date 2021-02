Produkty prozdrowotne mocnym trendem w 2021

Napoje Kombucha i Kurkuma to kolejne produkty od firmy Vitamizu

Zdecydowanie częściej konsumenci w obecnych czasach wkładają do swojego koszyka zakupowego produkty prozdrowotne. Dodatkowo polscy konsumenci stają się coraz bardziej świadomi. Uważniej czytają etykiety, pytają o pochodzenie produktu, czy politykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju. Coraz częściej doceniania jest też wygoda, a także oszczędność czasu.

Natomiast jeśli chodzi o producentów, zaczynają oni przywiązywać większą uwagę do składu oraz korzyści płynących z naturalnych składników. Poza mówieniem o tym, że produkt nie zawiera określonych substancji, coraz częściej producenci chwalą się fizycznym lub psychologicznym wpływem na organizm.

- Obserwując aktualne światowe trendy w sektorze FMCG, a w szczególności w sektorze napojów, widzimy wzrost zapotrzebowania na produkty prozdrowotne i wspomagające odporność. Dlatego też zdecydowaliśmy się na stworzenie m.in. napoju Kurkuma Odporność. Produkt wyróżnia się naturalnym składem, a także zawartością dobroczynnych ekstraktów m.in. kurkumy i imbiru oraz witamin C i D. Co prawda nie jest to produkt leczniczy, ale pozwala dodatkowo wspomagać nasz organizm pod kątem odporności – mówi Gerard Przybysz, Sales & Marketing Director, Vitamizu Sp. z o.o.

Superfoods to popularne w ostatnich latach określenie nadawane prozdrowotnym produktom spożywczym. Jest to liczne grono produktów żywnościowych zawierających szczególnie dużo składników odżywczych, których wprowadzenie do diety może przynieść liczne korzyści dla naszego zdrowia.