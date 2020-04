Projekt ustawy o "podatku cukrowym" wpisany do porządku 10. posiedzenia Sejmu

Nie wiadomo czy na pewno Sejm zajmie się na tym posiedzeniu podatkiem cukrowym, ponieważ projekt ten nie został wpisany do "głównego" porządku obrad.

Przypomnijmy, 12 marca minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w rozmowie z "Pulsem Biznesu" stwierdziła, że "niektóre zmiany w prawie podatkowym zostaną odsunięte w czasie". Mówiła wówczas o podatku cukrowym, którego wejście w życie miało być odroczone z 1 lipca na koniec 2020 roku. Podkreśliła wówczas – jak donosi gazeta - że opóźnienie tego podatku ma na celu ograniczenie obciążeń przedsiębiorców w czasie zmagań z epidemią koronawirusa. Tymczasem "Puls Biznesu" pisze, że minister Emilewicz mogła zapomnieć o tej deklaracji podczas telekonferencji z przedstawicielami branży spożywczej 25 marca. W rozmowie z przedsiębiorcami miała potwierdzić, że nic się nie zmieniło w zakresie daty wejścia w życie podatku cukrowego i zacznie on obowiązywać zgodnie z planem, czyli od 1 lipca 2020 roku.

Ustawa wprowadzająca nową opłatę została uchwalona przez Sejm, jednak Senat miał zastrzeżenia. Obecnie ustawa czeka na stanowisko posłów wobec decyzji senatorów.

Próbowaliśmy uzyskać także informacje w ministerstwach - resort rozwoju "odesłał" nas do finansów, a tam powiedziano, że trzeba szukać informacji w Ministerstwie Zdrowia. Tu jednak cisza - żadnych informacji zwrotnych.

Producenci napojów uważają, że to ostatni moment dla posłów na wycofanie się z tej szkodliwej dla osłabionej polskiej gospodarki ustawy. Apelują do posłów o zagłosowanie za uchwałą Senatu o odrzuceniu ustawy w całości.

Przedsiębiorcy postulują odrzucenie już procedowanych oraz o zaprzestanie wdrażania do końca 2020 r. wszelkich planowanych inicjatyw legislacyjnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia obciążeń administracyjnych czy też publiczno-prawnych firm. Celem apelujących organizacji jest jak największe ograniczenie negatywnego wpływu koronawirusa na gospodarkę kraju, poprzez zapewnienie firmom podstawowych warunków do utrzymania ciągłości produkcji i zatrudnienia.