Przysmak wykształconych kobiet. Jak Polacy piją soki?

Podstawą zbilansowanej diety powinny być warzywa i owoce, obecne na naszych stołach w postaci 5 porcji dziennie. Badania dowodzą, że zasady tej przestrzega 15 proc. Polaków, a właściwie Polek, bo to głównie wykształcone kobiety sięgają po szklankę soku jako 1 z 5 dziennych porcji warzyw i owoców.

Polacy lubią soki

To, jak często sięgamy po zalecane w diecie warzywa i owoce, ma związek z naszą świadomością żywieniową. Ma z nią również związek spożycie soków, powszechnie już obecnych w naszym jadłospisie. Jak dowodzą badania konsumenckie ze stycznia 2022 r., Polacy to wierni konsumenci soków. Soki pije przeważająca większość z nas, a ponad 60% przynajmniej kilka razy w tygodniu. Pomimo, że wciąż zdarzają się trudności z odróżnieniem soku od nektaru czy napoju owocowego, mamy świadomość roli, jaką soki odgrywają w zbilansowanej diecie.

Sokowe zwyczaje Polaków

Soki z owoców i warzyw podbiły już na dobre serca Polaków. Aż 25% ankietowanych w badaniu na temat wiedzy o sokach zadeklarowała, że sięga po nie codziennie, a 6 na 10 osób robi to przynajmniej kilka razy w tygodniu. Sok zazwyczaj traktujemy jako przekąskę, ale już ponad połowa z nas pija go zgodnie z zaleceniami dietetyków, czyli w formie dodatku do posiłku. Wyraźnie przy tym doceniamy soki jako element zróżnicowanej diety, bo częściej szukamy w nich składników odżywczych (61% wskazań), niż sposobu na ugaszenie pragnienia (40%). Po sokowe witaminy najchętniej udajemy się do dyskontów i hipermarketów, gdzie również często wybieramy soki z polskich owoców i warzyw. Wśród nich zdecydowanie króluje sok jabłkowy, będący naszym pierwszym wyborem, natomiast co 5. Polak kupuje soki pomidorowe i marchwiowe.

Co picie soków mówi o naszej diecie?

W zaleceniach dietetyków soki występują w ściśle określonych ilościach. Podstawą zbilansowanej diety powinny być warzywa i owoce, obecne na naszych stołach w postaci 5 porcji dziennie. Jedną z takich porcji można zastąpić szklanką soku i jest to ilość optymalna, bo wspomniane porcje warto komponować w sposób zróżnicowany. Badania dowodzą, że zasady tej przestrzega 15% Polaków, a właściwie Polek, bo to głównie wykształcone kobiety sięgają po szklankę soku jako 1 z 5 porcji.

Badania podobnie jak nasze wieloletnie obserwacje, potwierdzają, że miejsce soków w polskiej diecie odzwierciedla aktualny poziom świadomości żywieniowej – komentuje dr Barbara Groele, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków. Obecnie coraz częściej szukamy w sokach wartości odżywczych, a niemal co 3. badany wybiera je jako alternatywę dla całych owoców i warzyw. Jednocześnie już prawie każdy słyszał o zasadzie 5 porcji jako podstawie żywienia, większość z nas potrafi właściwie umiejscowić sok w zbilansowanej diecie, a wiedza o jej podstawach rośnie z roku na rok i będzie rosnąć dalej – zapewnia dr Groele.

Mocne i słabe punkty naszej wiedzy o sokach

Choć zasadę 5 porcji zna 8 na 10 Polaków to nie wszyscy jeszcze stosują ją w praktyce na co dzień. Najbliżej ideału są tu 20- i 30-latkowie, choć również oni przyznają, że nie zawsze odżywiają się w sposób zbilansowany. Dietetyczne zaniedbania owocują lukami w wiedzy. Pytani o ilość soku, która może zastąpić warzywno-owocową porcję, prawidłowej odpowiedzi „200 ml” udzielamy w ponad 40% przypadków. Choć sami poszukujemy informacji i co 3. osoba kupująca sok zawsze czyta etykietę na opakowaniu, miewamy problem z rozróżnieniem soków (100% owoców lub warzyw bez dodatku cukru, konserwantów i barwników), nektarów (brak dodatku konserwantów i barwników, dopuszczony dodatek wody i cukru) i napojów owocowych (min. 20% dodatku soku lub przecieru owocowego/warzywnego, dopuszczona większa ilość dodatków do żywności). Z jednej strony 79% badanych właściwie dopasowuje skład soku do kategorii, z drugiej zaś ponad połowa błędnie uważa, że soki owocowe mogą zawierać cukier dodany.

Na co zwracamy uwagę kupując sok?

Wiedza Polaków na tematy żywieniowe ma jeszcze luki, co nie zmienia faktu, że nasza świadomość w tym zakresie rośnie. Już teraz informacje na opakowaniach soków są kluczowe dla ponad połowy konsumentów czytających ich etykiety, a co 3. Polak sięgający po sok w swoim wyborze kieruje się zdrowiem. Obok zdrowia silnie zaznaczają się dwa inne trendy: 23% badanych zwraca uwagę na to, czy opakowanie soku nadaje się do recyklingu, a 59% pijących sok deklaruje patriotyzm konsumencki. Fakt, czy dany sok powstał z polskich warzyw lub owoców jest przy tym najważniejszy dla osób w wieku 45-64 lata.