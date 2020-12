Recyklomaty stanęły w kolejnych polskich gminach. Coca-Cola podsumowuje akcję

Ferrero do 2025 r. całkowicie zrezygnuje z opakowań nie nadających się do ponownego użycia

W grudniu 2020 r. Coca-Cola zakończyła konkurs „Świat bez odpadów – recyklomat w Twojej gminie”, w którym gminy do 50 tys. mieszkańców rywalizowały o nowoczesne automaty do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych. Werdyktem jury recyklomaty stanęły w sześciu zwycięskich gminach spośród 108, które zgłosiły się do konkursu. Za wrzucone do urządzeń plastikowe butelki mieszkańcy gmin będą otrzymywać ekogadżety i różnego rodzaju zniżki. To kolejna odsłona inicjatywy firmy Coca-Cola, dzięki której już łącznie 18 recyklomatów trafiło do mieszkańców Warszawy i gmin w całej Polsce.

Nagrodami w konkursie były recyklomaty – nowoczesne automaty do selektywnej zbiórki odpadów, które w zamian za wrzucone do nich puste plastikowe butelki oferują ECO-punkty wymienne na nagrody u partnerów akcji, dających określone benefity w postaci rabatów czy gratisów. ECO-punkty zbierane są przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej ECO-Portfel, którą można zainstalować na smartfonie. Akcja od momentu startu w sierpniu br. zachęca Polaków do segregowania odpadów oraz ma ich uświadomić, że każda butelka może zyskać nowe życie, jeśli trafi do odpowiedniego pojemnika. Inicjatorem akcji jest firma Coca-Cola Polska przy wsparciu finansowym Fundacji Coca-Cola w Atlancie. Za przebieg konkursu odpowiadało wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska. Partnerami akcji są Fundacja Nasza Ziemia oraz firma EcoTech System. Ministerstwo Rozwoju objęło konkurs patronatem honorowym.

Do konkursu przystąpiło 108 gmin, spośród których jury nagrodziło 6 miejscowości. Trafiło do nich łącznie 8 recyklomatów. Jurorzy wyróżnili recyklomatami te gminy, które wykazały się wyjątkowymi proekologicznymi inicjatywami realizowanymi na przestrzeni ostatnich lat i miesięcy. Automaty pojawiły się w: Bielawie, Busku-Zdroju, Brzesku, Łebie, Słubicach i Wojkowicach. Ogółem z inicjatywy Coca-Cola w całej Polsce działa już 18 recyklomatów, w tym 10 w Warszawie.

- Recyklomaty są bardzo atrakcyjnym i skutecznym narzędziem do zachęcania ludzi do recyklingu i przypominania, że warto segregować odpady, i dbać o nasze środowisko, co pokazał nasz pilotażowy projekt recyklomatów w stolicy. W tegorocznej odsłonie projektu chcieliśmy dotrzeć do gmin w całej Polsce, do lokalnych społeczności i pokazać, że każde nawet najmniejsze działanie na rzecz ochrony naszej planety ma sens. W Coca-Cola głęboko wierzymy, że tylko działając razem możemy realnie coś zmienić. Dlatego niezwykle się cieszę, że udało nam się zbudować partnerstwo ze zwycięskimi gminami i razem dołożyć kolejną cegiełkę w walce o Świat bez Odpadów – mówi Izabela Morawska, manager ds. Public Affairs i komunikacji w Coca-Cola Poland Services.