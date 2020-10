Red Bull połączył siły z kultową marką sprzętu muzycznego

Kultowy gramofon Technics SL-1210 od początku odgrywał kluczową rolę w kulturze hip-hop i breakdance. Jego pierwszy egzemplarz opuścił bramy fabryki w 1972 roku i w szybkim tempie stał się światowym bestsellerem. Szczególnym uznaniem darzyli go melomani i DJ-e, którzy rozpowszechniali kulturę DJ-ską. Teraz, pół wieku później Technics łączy siły z Red Bullem, aby wspólnie wpierać organizację zawodów Red Bull Breakdance Championship One— największego światowego turnieju tańca breakdance.

Turniej odbywa się nieprzerwanie od 2004 roku, rokrocznie w innym kraju. Eliminacje do finału odbywają się natomiast w wielu krajach na całym świecie, w tym w Polsce (Red Bull BC One Poland Cypher). Następnie wyłaniani są krajowi laureaci, którzy spotykają się w wielkim finale i rywalizują o tytuł najlepszego bboya lub bgirl.

Właśnie na tym wydarzeniu, będzie promowana limitowana edycja gramofonu Technics, tj. SL-1210MK7 - nowe wcielenie kultowego sprzętu DJ-skiego wyposażone jest w bezrdzeniowy silnik napędu bezpośredniego i inne rozwiązania technologiczne zwiększające jakość dźwięku. To idealny sprzęt zarówno dla profesjonalnych DJ-ów, audiofilów czy fanów marki Technics.

Do sprzedaży na teren całej Europy trafiła ograniczona pula (4 tysiące sztuk) sprzętu inspirowana kolorystyką marki Red Bull. Gramofon posiada slipmat z logo BC One, zatem jest to świetna propozycja dla kolekcjonerów. Sprzęt jest dostępny w sklepach od września - to dokładnie ten sam model, którego będą używać DJ-e podczas zawodów Red Bull BC OneCypher Poland. Zawody odbędą się w Krakowie.

