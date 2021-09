Rekordowa stawka w sprzedaży gruntów PepsiCo na warszawskiej Pradze

- W trakcie sprzedaży gruntów PepsiCo przy ul. Zamoyskiego na warszawskiej Pradze – został pobity historyczny rekord, w którym zapłacono ponad 3,5 tys. zł za metr PUM-u (powierzchni użytkowej mieszkania) - mówi Emil Domeracki, dyrektor działu gruntów inwestycyjnych w Colliers.

Autor: PP, portalspozywczy.pl / Puls Biznesu

Data: 15-09-2021, 11:04

Grunty przy ul. Zamoyskiego na warszawskiej Pradze; fot. za mapy.targeo.pl

Jak podkreśla ekspert Colliers w artykule w "Pulsie Biznesu", zakup został dokonany przez inwestora w segmentu PRS (skrót od private rented sector, czyli mieszkań na wynajem instytucjonalny).

- Ciekawe jest przy tym to, że wszystkich inwestorów instytucjonalnych, wszystkie fundusze inwestycyjne z całej Europy, które uczestniczyły w tym przetargu, przelicytował lokalny inwestor – mówi Emil Domeracki w "PB".

PepsiCo - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamojskiego w Warszawie

Przypomnijmy, w połowie stycznia 2021 roku PepsiCo rozpoczęło poszukiwania nowego właściciela dla gruntu wraz z zabudowaniami przy ul. Zamoyskiego 24/26 w Warszawie. W procesie sprzedaży działki o łącznej powierzchni 5 388 mkw. właściciela wspierała firma Colliers International.

Działka, będąca w użytkowaniu wieczystym Frito Lay Poland Sp. z o. o., zlokalizowana jest w dzielnicy Praga Południe, na osiedlu Kamionek – dobrze skomunikowanej i intensywnie rewitalizowanej, postindustrialnej części Warszawy. W jej obrębie znajdują się obecnie budynki biurowe klasy B pochodzące z II połowy XX wieku. Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na wykorzystanie gruntu pod działalność mieszkaniowo-usługową. Szacunkowa chłonność terenu to 14 000 mkw. GLA.

Colliers podawała w styczniu, że działka przy ul. Zamoyskiego 24/26 stanowi perełkę na warszawskim rynku gruntów inwestycyjnych. Jej kluczowe atuty to lokalizacja (bliskość centrum miasta, wyższej uczelni SWPS, dworca kolejowego Warszawa Wschodnia czy Galerii Wileńskiej oraz bezpośrednie sąsiedztwo Parku Skaryszewskiego). To sprawia, że grunt jest odpowiedni zarówno pod realizację mieszkań pod wynajem (PRS). Wszystko to sprawia, że teren ten od lat wzbudza duże zainteresowanie inwestorów i z pewnością znajdzie się wielu chętnych na jego zakup – mówi Emil Domeracki, dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych w Colliers International.

Działka jest położona nieopodal stacji metra „Stadion Narodowy” oraz szybkiej kolei miejskiej, a także głównych arterii wschodniej strony miasta tj. ulicy Grochowskiej i Targowej. W przyszłości grunt jeszcze bardziej zyska na atrakcyjności po otwarciu planowanej przy ul. Kijowskiej stacji III linii metra oraz zakończeniu inwestycji drogowych takich, jak ul. Tysiąclecia oraz Obwodnica Śródmiejska, łączących Pragę Północ z Pragą Południe.