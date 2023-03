Marka Tymbark od 2007 r. jest głównym sponsorem Pucharu Tymbarku, czyli największych dziecięcych rozgrywek piłkarskich w Europie. Teraz na mocy nowej umowy jej współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej wchodzi na kolejny poziom. Puchar Tymbarku zostaje Oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski.

Marka Tymbark od 2007 r. jest głównym sponsorem Pucharu Tymbarku; fot. mat.pras.

Współpraca Grupy Maspex z PZPN

Polski Związek Piłki Nożnej rozszerza współpracę z marką Tymbark, należącą do Grupy Maspex. W ramach nowej umowy Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” zmienia nazwę na Puchar Tymbarku i zostaje Oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski.

Dzięki tej współpracy działania komunikacyjne Pucharu Tymbarku będą prowadzone przy meczach kadry.

Puchar Tymbarku na meczach kadry

Dodatkowo spotkania finałowe Pucharu Tymbarku będą odbywać się na murawie PGE Narodowego w dzień, w którym swoje mecze rozgrywa na warszawskim stadionie reprezentacja Polski. Natomiast nagrodą główną w turnieju jest wyjątkowe, osobiste spotkanie dzieci z całą drużyną narodową oraz oglądanie jej meczu, a także treningu.

– Puchar Tymbarku już od lat jest blisko reprezentacji Polski, a dzięki rozszerzeniu naszej współpracy z PZPN, ta relacja jeszcze mocniej się zacieśnia. Ma to również symboliczny charakter. Dziś oficjalnie partnerami kadry narodowej zostają mali piłkarze i piłkarki, którzy już za kilka lat mogą wystąpić w jej barwach, co samo w sobie jest niepowtarzalne i wyjątkowe. To kolejny etap naszego już 17-letniego zaangażowania w rozwój Pucharu Tymbarku i popularyzacji sportu wśród dzieci. W tym czasie udało nam się wspólnie z PZPN zbudować wydarzenie unikalne na skalę Europy, które na stałe wpisało się w piłkarską mapę Polski – powiedział Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex, do której należy marka Tymbark.

Jak dodał Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, ten turniej to jedna z najważniejszych imprez piłkarskich w Polsce. W przeszłości występowało w nim wielu obecnych reprezentantów i reprezentantek kraju, jak chociażby Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik czy Paulina Dudek.

- Tym bardziej cieszę się, że teraz rozszerzamy jeszcze naszą wieloletnią już współpracę i jestem przekonany, że wspólnie wychowamy kolejnych kadrowiczów oraz kadrowiczki. Puchar Tymbarku to przede wszystkim fantastyczna zabawa na najwyższym poziomie. W każdej edycji turnieju podziwiamy efektowne gole, niesamowite dryblingi i fantastyczne interwencje bramkarzy. Zaangażowanie i entuzjazm, z jakim za piłką biegają młodzi ludzie, musi udzielić się każdemu. To futbol w najpiękniejszym wydaniu – powiedział Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Puchar Tymbarku - jedna z najdłuższych współprac sponsorskich w polskim sporcie

Grupa Maspex i marka Tymbark współpracują z Polskim Związkiem Piłki Nożnej już od 17 lat. To jedno z najdłuższych partnerstw nie tylko w federacji, ale również w polskim sporcie. Po rozszerzeniu współpracy z PZPN Grupa Maspex będzie jednym z największych prywatnych mecenasów sportu dzieci i młodzieży w kraju. Zachęcanie dzieci i młodzieży do sportu oraz aktywności fizycznej jest elementem strategii zrównoważonego rozwoju „Efekt Kolibra” określającej cele Grupy Maspex do 2030 roku.

Puchar Tymbarku - co to jest?

W obecnej edycji Pucharu Tymbarku bierze udział co czwarta szkoła podstawowa w Polsce. Inicjatywa dociera do niemal wszystkich zakątków Polski. Podczas pierwszych, regionalnych etapów rozgrywek, mecze odbywają się w ponad 98% powiatów w kraju. Dotychczasowe edycje objęły swoim zasięgiem w sumie prawie 3 miliony dzieci. To także rozgrywki, które popularyzują piłkę nożną wśród dziewczynek i są szansą na odkrycie talentów.







