Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, procedowany projekt nowelizacji przepisów o opłacie od środków spożywczych, tzw. opłacie cukrowej, nie przewiduje zmian dotyczących katalogu napojów podlegających tej opłacie. Resort poinformował, że żadne nowe produkty nie zostaną objęte opłatą, a celem zmian jest uproszczenie jej poboru i wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami soki 100 proc. oraz napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml nie podlegają opłacie cukrowej - wskazano. Pozostałe napoje zawierające cukry - także naturalne - są objęte tą opłatą.

Zwrócono uwagę, że opłacie "podlega bowiem napój z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje". W opinii ministerstwa dodanie soku owocowego, zawierającego naturalnie występujący cukier, oznacza dodatek środka spożywczego zawierającego cukry i skutkuje - jeśli napój ma do 20 proc. soku bądź powyżej 5 gramów cukrów - objęciem danego napoju opłatą cukrową.

"Bez względu na to, czy sok zawarty w napoju pełni funkcje aromatyczne czy słodzące, wnosi on dodatek cukrów do produktu, o czym świadczy jego obecność w wykazie składników oraz informacja o zawartości cukrów w produkcie" - stwierdzono.