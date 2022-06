Rosyjskie linie lotnicze tną koszty. Nie będzie szampana ani Coca-Coli

Autor: AT

Data: 13-06-2022, 12:09

Z powodu problemów z zaopatrzeniem Aerofłot, rosyjski narodowy przewoźnik lotniczy wprowadził zmiany w asortymencie napojów. Z menu zniknęły m.in. Coca-Cola i francuski szampan.

Pasażerowie rosyjskiego Aerofłotu nie napiją się już Coca-Coli ani szampana. fot. shutterstock

Aerofłot rezygnuje z Coca-Coli

Aeroflot, rosyjski narodowy przewoźnik i największa linia lotnicza w Rosji wprowadził istotne zmiany w asortymencie napojów. Jak informują media, były one podyktowane przede wszystkim zakłóceniami łańcuchów dostaw do Rosji.

Co się zmieni dla pasażerów Aerofłotu? Po pierwsze, linia wycofała wszystkie napoje Coca-Coli zastępując je produktami konkurencyjnego koncernu PepsiCo.

PepsiCo zamiast Coca-Coli w rosyjskich samolotach

Do tej pory pasażerowie mogli wypić podczas lotu Coca-Colę w puszce o pojemności 0,33 litra. Obecnie na pokładzie serwowane będą Pepsi-Cola i Pepsi-Cola Max, ale tylko w litrowych butelkach. Przypuszczalnie będą one rozlewane do szklanek.

Rosyjski operator zastąpił także należącego do koncernu Coca-Cola Sprite'a, produkowanym przez PepsiCo 7Up-em, który również będzie dostarczany na pokłady samolotów w butelkach o pojemności jednego litra.

W rosyjskich samolotach bez szampana

Na początku czerwca Aerofłot wprowadził też zmiany w asortymencie alkoholi dla klasy biznes. Zamiast szampana Montaudon Brut pasażerom będzie oferowane prosecco Valdobbiadene Superiore Giallʼoro Ruggeri. Czy będzie mniej luksusowo? Na pewno taniej, bo włoskie prosecco kosztuje o połowę mniej od francuskiego szampana (10-14 euro za butelkę w porównaniu z 19-23 euro za Montaudon Brut).

Aeroflot powiedział serwisowi RBC, że wszystkie zmiany w asortymencie są związane z zakłóceniami w dostawach produktów i logistyce importu do Rosji.