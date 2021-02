Rozporządzenie: zakaz spożywania napojów lub posiłków w kasynach i salonach z automatami

We wtorek w życie weszło opublikowane w poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z rozporządzeniem, do 28 lutego br. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m kw. powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Ponadto, przed wejściem do kasyna lub obiektu gdzie znajdują się automaty do gier hazardowych, zamieszczona ma być informacja o limicie osób, zaś obsługa musi podejmować środki zapewniające jego przestrzeganie.

W rozporządzeniu napisano, że prowadzenie działalności w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych "jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby klienci nie spożywali napojów lub posiłków".

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów opublikowanym 11 lutego br. w Dzienniku Ustaw, od 12 lutego br. mogą działać kasyna oraz obiekty z automatami do gier hazardowych, z zachowaniem limitów - nie może w nich być więcej osób niż jedna na 15 m kw. dostępnej dla nich powierzchni. Klienci muszą też zachować co najmniej 1,5 m odstęp od siebie. Rozporządzenie to warunkowo przywróciło działalność do 28 lutego br. m.in. stoków narciarskich, hoteli.