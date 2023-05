Komunikacja została podzielona na dwa etapy. W marcu Tchibo rozpoczęło szeroką kampanię telewizyjną. Emitowany spot w humorystyczny sposób pokazuje poranek bohaterki, która w rezultacie natłoku codziennych zadań, zapomina, że budzi się w sobotę, a nie w dzień roboczy. Filiżanka kawy Tchibo Exclusive pozwala jej jednak rozjaśnić myśli – złapać chwilę oddechu w momencie wewnętrznego chaosu – i cieszyć się weekendem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, Tchibo w spocie promuje ziarnisty wariant kawy.

– Pierwszym motywem, z jakim automatycznie kojarzy się picie kawy, jest energia. Z naszych badań wynika jednak, że to nie jest jedyna potrzeba, jaką ten produkt może zaspokajać. Odświeżając pozycjonowanie marki, bazowaliśmy na insighcie, który mówi o tym, że wielu z nas nie tyle potrzebuje o poranku „kopa energetycznego”, ile chwili dla siebie, spokojnego momentu na poukładanie myśli, planów i zadań do wykonania w nadchodzącym dniu. Chwila z filiżanką Tchibo Exclusive ma pomóc rozjaśnić myśli. Dodatkowo, ponieważ to segment kawy ziarnistej notuje najbardziej dynamiczny wzrost w kategorii, w tym roku w spocie telewizyjnym oraz materiałach digitalowych wzmocniliśmy komunikat dotyczący ziaren w portfolio Tchibo Exclusive

– mówi Małgorzata Kicia, brand menedżerka Tchibo Exclusive.