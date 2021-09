Ruszyły zapisy do Turnieju: Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

Po blisko półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa rozgrywki „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w sezonie 2021/22 wracają do piłkarskiego kalendarza. Właśnie wystartowały zapisy do XXII edycji Turnieju.

Powracają rozgrywki „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” / fot. materiały prasowe

XXII edycję Turnieju rozpocznie się na etapamie gminnym i powiatowym. Już na tych etapach każdy uczestnik zostanie nagrodzony specjalnym medalem. Następnie przyjdzie czas na finały wojewódzkie, a najlepsi z najlepszych pojawią się na finale ogólnopolskim w Warszawie. Tam uczestnicy staną przed szansą występu na PGE Narodowym.

Przez ostatnich kilkanaście miesięcy wiele się w świecie, nie tylko piłkarskim, zmieniło, ale w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” niezmiennie najważniejsze są zdrowie i bezpieczeństwo uczestników. Dlatego też organizatorzy będą błyskawicznie reagować na sytuację epidemiczną, a system rozgrywek i ich harmonogram zostaną dostosowane do ograniczeń związanych z pandemią. Drużyny dziewczynek i chłopców do lat 8, 10 i 12 reprezentujące szkoły podstawowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, kluby sportowe, a także inne organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną zgłaszać mogą nauczyciele oraz trenerzy. Daj swoim podopiecznym szansę na pójście śladami najlepszych polskich piłkarzy i piłkarek. Już teraz wejdź na www.zpodworkanastadion.pl i zgłoś swoją drużynę do XXII edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”! Zapisy trwają do 31 października.

– Życie powoli wraca do normy. Odbywa się coraz więcej imprez, kibice są już obecni na stadionach, a uczniowie ponownie usiedli w szkolnych ławkach. W takich okolicznościach można być optymistą w kontekście rozegrania kolejnej edycji Turnieju w tradycyjnej formule. Musimy oczywiście zachować czujność i reagować na wszelkie ewentualne zmiany sytuacji związanej z wirusem i idących za nimi obostrzeń. Jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze – zapewnia Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Tymbark głównym sponsorem Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

– Tymbark już od 15 lat jest głównym sponsorem Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Na naszych oczach i przy naszym wsparciu z małych rozgrywek wyrósł on na największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie. Z tego jesteśmy bardzo dumni. Turniej to prawdziwe emocje, czysta sportowa rywalizacja w duchu fair play i spełnianie marzeń, dlatego z niecierpliwością czekamy na powrót do gry – powiedział Krzysztof Pawiński, CEO Maspex.

Na każdym etapie dziecięcych zmagań najważniejsze pozostają ruch, zabawa, nauka współpracy oraz zawieranie i zacieśnianie przyjaźni. Dla wielu chłopców i dziewcząt udział w turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest pierwszym kontaktem z futbolem. Dla niektórych może stać się również przepustką na zgrupowanie Akademii Młodych Orłów, a w dłuższej perspektywie – do młodzieżowych i seniorskich reprezentacji Polski. Dotychczas w turnieju zagrało ponad 60 późniejszych reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych w tym m.in. Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Piotr Zieliński, Jakub Moder, czy Bartłomiej Drągowski. Tylko na tegoroczne mistrzostwa Europy powołanie od Paulo Sousy otrzymało aż ośmiu byłych uczestników turnieju (w tym najmłodszy z całego grona Kacper Kozłowski, który jeszcze w 2015 roku zajmował 5. miejsce w XV edycji rozgrywek). Turniej odgrywa też ogromną rolę w promocji piłki kobiecej i popularyzacji futbolu wśród dziewczynek. Już około 30 procent uczestników stanowią dziewczynki, a kobiecą reprezentację Polski zasila coraz więcej zawodniczek, które w swoim piłkarskim życiorysie mają udział w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Są wśród nich chociażby Paulina Dudek, uznana w 2020 roku za najlepszą piłkarkę w Polsce, a także Małgorzata Mesjasz, Dominika Grabowska, Nikol Kaletka, Kinga Kozak czy Oliwia Szperkowska.

XXII edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” odbywać się będzie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Komitet Honorowy tworzą: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Zdrowia.