Niezmiennie najmocniejszą pozycję na rynku ma kawa mielona i rozpuszczalna. Jednak to wersja w ziarnach rozwija się najszybciej – w zeszłym roku ten segment urósł aż o 30% w porównaniu do 2021r. – powiedział Michał Proszewski, Coffee Business Director, Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Rynek kawy w Polsce: wielkość i wartość

Jaki był miniony rok dla Coca-Cola HBC na rynku kawy? Co udało się Państwu zrealizować z początkowych założeń?

Zeszły rok, mimo wyzwań ekonomicznych i społecznych, był dla nas bardzo udany – zakończyliśmy go ze świetnymi wynikami. Nie tylko zrealizowaliśmy swój plan biznesowy, ale w kontekście biznesu kawowego nawet udało nam się przekroczyć założone cele o prawie 30%. Pod względem sprzedaży wyróżniamy się na tle innych krajów – Polska jest największym rynkiem w tym segmencie w całej Grupie Coca-Cola HBC. Widzimy, że bez względu na sytuację gospodarczą, kawa jest stałym elementem w koszyku zakupowym Polaków. Traktują ją jako chwilę “dla siebie”, moment wytchnienia w ciągu dnia. Są także otwarci na nowe doznania smakowe. W zeszłym roku wprowadziliśmy m.in. nowy blend Costa Coffee Café Crema Blend czy kapsułki single origin kompatybilne do ekspresów Nespresso – Costa Coffee Honduran Roast, które świetnie trafiają w gusta konsumentów, a kolejne nowości ogłosimy już wkrótce.

Jaka jest strategia działania firmy w segmencie kawy w 2023 roku?

Naszym długoterminowym planem rozwoju w każdym segmencie jest strategia 24/7, czyli oferowanie produktów na każdą okazję i porę dnia. Będziemy dalej działać w tym kierunku, a to oznacza wzmacnianie naszego portfolio – także kaw, wprowadzanie nowości, a także zwiększenie dostępności i poszerzanie dystrybucji naszych produktów.

Na bieżąco śledzimy i badamy kierunki, w których rozwija się segment kawy w kraju i adekwatnie reagujemy na potrzeby konsumenta. Przykładowo, opakowania o wielkości 0,5kg obecnie stanowią aż 45% wartości segmentu kaw mielonych. W związku z tym już niedługo rozszerzymy naszą ofertę, wprowadzając do dystrybucji trzy warianty kawy mielonej Costa Coffee o pojemności 500 g. Wiemy, że nasi klienci bardzo na to czekali.

Patrząc na rynek kawy w Polsce i na świecie, jak ocenia Pan poszczególne segmenty kawy pod kątem wielkości i wartości?

Konsumpcja kawy, a tym samym jej rynek, na całym świecie rośnie. Również w 2022 r. ta dynamika była pozytywna, z wzrostem +21% w ujęciu ogólnym. Mimo, że Polacy wciąż najchętniej kupują kawę mieloną, największy wzrost sprzedaży odnotowują kawy ziarniste i kapsułkowe. Dostrzegamy większą dojrzałość polskiego konsumenta – kawa to nie jest już wyłącznie źródło pobudzenia czy zastrzyk energii. To ważny element w ciągu dnia, który celebrujemy – stąd coraz bardziej zwracamy uwagę na jakość ziarna. Jako że każdy z nas ma różne upodobania co do smaku czy mocy kawy, można śmiało stwierdzić, że każdy segment zyskuje obecnie na wartości, a prognozy są dobre.

Badania pokazują, że jeśli chodzi o kanały tradycyjne, Polacy najchętniej kupują kawę w dyskontach (ponad połowa wolumenu), hipermarketach i supermarketach, a także w sklepach małego formatu. Natomiast ważnym i dynamicznie rosnącym kanałem jest e-commerce, w którym również będziemy kontynuować rozwój.

Rozpuszczalna, mielona, ziarnista. Które rodzaje kaw są najpopularniejsze wśród konsumentów?

Coca-Cola HBC w swojej ofercie ma kawy ziarniste, mielone i kapsułki. Który segment kaw Pana zdaniem ma najmocniejszą pozycję na rynku i szansę na dalszy rozwój?

Jak wspominałem, niezmiennie najmocniejszą pozycję na rynku ma kawa mielona i rozpuszczalna. Jednak to wersja w ziarnach rozwija się najszybciej – w zeszłym roku ten segment urósł aż o 30% w porównaniu do 2021r. Na wartości zyskują również kapsułki. Rozwój tych rodzajów wiąże się m.in. z tym, że Polacy coraz częściej decydują się na zakup ekspresów do swoich domów. Duży wpływ miała na to pandemia, a w szczególności okres lockdownów, który sprawił, że byliśmy spragnieni dobrego, jakościowego napoju z kawiarni i to właśnie świeżo mielona kawa z ekspresu była w stanie zaspokoić te potrzeby.

Co ciekawe, kawa mielona cieszy się największym uznaniem wśród osób powyżej 50 roku życia, natomiast po kapsułki i ziarna coraz częściej sięga młodsza grupa konsumentów. Możemy więc spodziewać się, że w kolejnych latach te rodzaje kaw będą zyskiwać na znaczeniu.

