Rynek wód butelkowanych wart ponad 5 mld zł. Jurajska z dużym wzrostem sprzedaży

Rynek wody butelkowanej po lekkim załamaniu w 2020 roku wrócił do poziomu przekraczającego wartość 5 mld zł. Jak się okazuje, Polacy ze wszystkich napojów bezalkoholowych najchętniej wybierają wodę.

Autor: AK

Data: 07-02-2022, 16:09

Z napojów bezalkoholowych Polacy najczęściej wybierają wodę/ fot. Shutterstock

- Rok pandemii oznaczał mniej okazji zakupowych na rynku wody. Lockdowny, ograniczenia w przemieszczaniu, czy zamykanie siłowni i klubów fitness, spowodowały, że mniej podróżowaliśmy, mniej spacerowaliśmy a tym samym mniej piliśmy wody. Rok 2021 przyniósł rozluźnienia restrykcji i powolny powrót do naszych zwyczajów, powróciły okazje na małe opakowania, co przyczyniło się do odbicia na rynku - tłumaczy Piotr Chęcielewski, członek Zarządu Jurajska S.A.

O ile sprzedaż w całym segmencie w 2021 roku wzrosła o 4 proc. rdr, to dynamika wzrostu sprzedaży marki Jurajska wyniosła 29 proc. Jurajska jest na rynku od 60 lat. Ale to 2021 był rewolucją dla marki, kiedy to stała się jedną z najpopularniejszych wód w całej Polsce. To jeden z najlepszych wyników wśród 10 największych graczy tej kategorii.

- Dokonaliśmy transformacji całej marki. Wprowadziliśmy nowe opakowanie, wyróżniające się w całej kategorii, bazujące na skalnym rodowodzie Jurajskiej. Nowy kształt butelki z charakterystycznym wymiarem 3D podkreśla krystaliczną czystość naszej wody. Dokonaliśmy także całkowitego rebrandingu logo i etykiety oraz rozpoczęliśmy współpracę z ambasador marki Agnieszką Radwańską, silnie związaną z obszarem Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Kampania komunikacyjna była aktywna przez cały sezon letni i przekazywała nowy świat marki: Prosto ze skał Jury. Jednocześnie nie zapominamy o naszym zaangażowaniu w polską siatkówkę kontynuując szerokie wsparcie tego sportu – komentuje wyniki spółki Klaudia Krupicz, dyrektor marketingu marki Jurajska.