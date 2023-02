Do Sejmu trafił projekt ustawy zakazujący sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18. roku życia i wprowadzający bezwzględny zakaz ich reklamy. Media na tym zakazie mogą stracić kilkadziesiąt mln zł rocznie.

Zakaz sprzedaży energetyków

Nowe regulacje prawne, jeśli zostaną przegłosowane, wprowadzą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18 roku życia. Produktów tego rodzaju nie będzie można sprzedawać na terenie szkół lub innych jednostek oświatowych, oraz w automatach.

W projekcie wskazano, że jeśli sprzedawca będzie miał wątpliwości co do pełnoletności kupującego, będzie miał prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego. Sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnim będzie surowo karana - grzywną lub ograniczeniem wolności. Dopuszczalne będzie zastosowanie obu tych środków jednocześnie. Karane będzie również - w podobny sposób - nieprzestrzeganie zakazu reklamowania energetyków. Tutaj grzywna będzie wynosić od 10 do 50 tys. zł.

Ograniczenia w reklamie napojów energetycznych

Projekt ustawy wprowadza też ograniczenia w reklamach napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Emisja takich reklam w telewizji, w radiu, kinach i teatrach będzie możliwa tylko w godzinach 6.00- 20.00. Uwzględniono jeden wyjątek - dopuszczalna jest reklama prowadzona "przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy". Oznacza to, że przez całą dobę możliwe będzie promowanie np. energetyków sponsorujących imprezy czy zawody sportowe. Zakazana będzie także reklama energetyków w prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach czasopism, dzienników, plakatach, słupach reklamowych itp. W reklamach tych napojów nie będą mogły występować dzieci i młodzież.

