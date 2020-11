Sąd udzielił Fram FIZ zabezpieczenia 59,1 mln zł roszczenia przeciwko Krynica Vitamin oraz Zinat i Molinara

Spółki Zinat i Molinara należą do Piotra Czachorowskiego, który jest prezesem i głównym akcjonariuszem Krynica Vitamin.



Zabezpieczenie roszczenia nastąpiło poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych Krynica Vitamin do kwoty 24,5 mln zł, zajęcie na rachunkach papierów wartościowych wszystkich akcji spółki posiadanych przez wymienionych wyżej akcjonariuszy oraz obciążenie hipotekami przymusowymi w kwocie 59,1 mln zł nieruchomości gruntowych należących do Krynica Vitamin, położonych w Warszawie w dzielnicy Targówek oraz w miejscowości Dziadkowskie Folwark 6a, gmina Huszlew, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny spółki.



"W związku z powyższym spółka po otrzymaniu postanowienia podjęła natychmiastowe działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, jednak na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego nie posiada informacji o podstawach prawnych i faktycznych wydania powyższego postanowienia ani jego uzasadnienia. Zgodnie z obecną wiedzą zarządu emitenta, nie istnieją podstawy prawne uzasadniające wydanie postanowienia, dlatego też spółka zamierza podjąć wszelkie kroki prawne mające na celu uchylenie powyższego zabezpieczenia, w szczególności planuje wnieść zażalenie na powyższe postanowienie" - napisano.



Krynica Vitamin poinformowała, że złoży dzisiaj do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami począwszy od 12 listopada do dnia zapoznania się z podstawami wniosku o zabezpieczenie oraz przekazania przez spółkę stosownego raportu bieżącego w tym zakresie.