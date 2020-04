Sejm nie będzie głosował na tym posiedzeniu uchwały Senatu ws odrzucenia ustawy dotyczącej podatku cukrowego

Poinformowała o tym po wznowieniu obrad marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Wcześniej w czwartek o tym, że do marszałek Sejmu trafiła prośba zdjęcie tego punktu z porządku obrad Sejmu poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber,

"Na wniosek Premiera skierowaliśmy razem z min. Cieszyńskim w imieniu rządu prośbę do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zdjęcie z porządku obrad dokończenia prac nad tzw. sugar tax. Teraz koncentrujemy się max na pandemii koronawirusa" - napisał w czwartek na Twitterze Schreiber.

Sejm według harmonogramu miał w popołudniowym bloku głosować w sprawie uchwały Senatu, który odrzucił ustawę wprowadzającą zmiany w różnych przepisach w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia mają być zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40-proc., 2 zł od 200 ml "małpki" wódki 40-proc. i 88 gr od 250 ml małpki wina 14-proc.

Ustawa zakłada też wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 lipca 2020 roku.

Senat 13 marca odrzucił tę ustawę. Podczas debaty senatorowie KO podnosili kwestie konsultacji ustawy z przedsiębiorcami. Zwracali też uwagę na potrzebę przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy, żeby wobec pandemii koronawirusa nie obciążać przedsiębiorców dodatkowymi kosztami.