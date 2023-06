10 czerwca w Ameryce obchodzi się „National Iced Tea Day”, a cały czerwiec to „National Iced Tea Month”. Dlatego jest to świetna okazja, aby poznać historię mrożonej herbaty.

Jak powstała mrożona herbata? / fot. materiały prasowe

Jak powstała mrożona herbata?

Uważa się, że herbata mrożona została odkryta w 1904 roku na Międzynarodowych Targach w Saint Louis, a za jej wynalazcę uznaje się Richarda Blechydena – indyjskiego komisarza ds. promocji indyjskiej i cejlońskiej herbaty w Stanach Zjednoczonych. Od 1896 roku prowadził intensywne działania mające za zadanie przekonać Amerykanów do picia nowej, nieznanej im dotąd czarnej herbaty z Indii i Cejlonu.

Jego pracę utrudniała nie tyle niechęć potencjalnych klientów do nowości, co nieznośny w tamtym czasie upał, który zniechęcał gości odwiedzających stoiska targowe do skosztowania gorącego herbacianego naparu. Wtedy właśnie po raz pierwszy pojawiła się idea mrożonej herbaty – Blechyden i jego współpracownicy napełnili zaparzonym napojem ogromne butelki i ustawili je na specjalnych stojakach dnem do góry, tak aby złocisty płyn spływał do szklanek przez zamrożone ołowiane rurki.

Mrożona herbata szybko podbiła spragnione podniebienia zwiedzających, a jej sława błyskawicznie dotarła do Nowego Jorku, gdzie jeszcze tego samego roku okrzyknięto ją „jedynym skutecznym lekarstwem na letni upał”. Wśród wielu pomysłów i porad dotyczących przygotowania herbaty, które w kolejnych latach drukowane były w amerykańskiej prasie, pojawił się m.in. przepis na herbaciany poncz.

Lata 50. i 60. przyniosły gruntowne zmiany w sposobie postrzegania mrożonej herbaty. Nie tylko trafiła do restauracji, ale również – dzięki rosnącej popularności tea bags – stała się napojem obecnym w wielu zwykłych amerykańskich domach.

Dziś nadal mrożona herbata świeci triumfy. Iced tea możesz kupić jako gotowy produkt, ale także zrobić ją samodzielnie w domu. Może być serwowana na wiele sposobów – wszystko zależy od pomysłowości i fantazji twórcy. Do przygotowania chłodzącego napoju najlepiej sprawdzi się czarna herbata aromatyzowana. Bardzo ciekawe połączenia można uzyskać również z zieloną herbatą.

Jak przygotować mrożoną herbatę?

Poniżej publikujemy przepisy na mrożoną domową herbatę przygotowane wspólnie z ekspertem Dilmah.

Przepis na herbaciany poncz

Przygotuj syrop, mieszając wodę z cukrem. Dodaj do niego cytrynę, pomarańczę i ananasa, a następnie całość zmieszaj z zaparzoną czarną herbatą. Miksturę możesz ozdobić plastrami cytryny lub pomarańczy dla nadania orzeźwiającego, nieco cierpkiego smaku.

Do ozdobienia napoju w szklance polecamy kilka wisienek Fabbri, ewentualnie świeżą miętę, która da kojące nuty zapachowe i smakowe. Możesz również użyć soku ze świeżych winogron lub truskawek.

Przepis na najprostszą owocową mrożoną herbatę

1 lub 2 torebki czarnej aromatyzowanej herbaty (np. truskawkowej, brzoskwiniowej, cytrynowej lub mango) zalej wrzątkiem, zaparzaj 5 minut, po czym przelej napar do szklanki pełnej lodu. I to wszystko, co należy zrobić, aby przygotować prawdziwą owocową mrożoną herbatę. Prawda, że proste? A jakie pyszne…

Sprawdź, jak zrobić mrożoną herbatę miętową

Przygotuj napar: użyj 1 torebkę lub 2,5 grama herbaty zielonej (np. Green Tea Moroccan Mint) na 200 ml wody o temperaturze 80 st. Celsjusza. Parz 2,5 minuty, potem przelej napar do szklanki pełnej lodu.

Do napoju możesz dodać liście mięty lub mięty pieprzowej, która podkreśli jego orzeźwiający charakter.

