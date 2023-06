To nie pierwszy raz kiedy na półkach Biedronki brakuje chipsów Lay's. Teraz trudno jest tam kupić także napojów Pepsi. Postanowiliśmy sprawdzić czy na tej sytuacji zyskują konkurencyjni producenci przekąsek i napojów. A może inne sklepy liczą na wyższą sprzedaż?

Po raz kolejny PepsiCo jest bohaterem cenowego sporu z siecią Biedronka. W sklepach sieci brakuje chipsów Lay's i napojów.

Czy ten spór może być okazją dla innych sieci i producentów? Odwiedziliśmy sklep Biedronka w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców w województwie mazowieckim oraz sąsiadujące z nim placówki sieci Lidl i Dino. Przyjrzeliśmy się ofercie przekąsek i napojów oraz ich cenom.

PepsiCo negocjuje ceny z Biedronką

W 2022 r. PepsiCo było bohaterem cenowego sporu z siecią Biedronka. Przez prawie cały rok negocjowano cenę popularnych chipsów Lay’s. Ostatecznie przekąski powróciły do dyskontów w grudniu.

Jednak teraz znowu są niedostępne, co wiąże się ze sporem cenowym detalisty i koncernu - donosiły niedawno "Wiadomości Handlowe". Zdaniem portalu, negocjacje odpowiednich zespołów ponoć cały czas trwają, ale faktem jest, że kolejne kategorie PepsiCo wypadają z półek Biedronki. Tak dzieje się chociażby w przypadku napojów.

Wysłaliśmy wiadomości z prośbą o komentarze do PepsiCo i Biedronki. Na razie pozostały bez odpowiedzi.

Kto korzysta na braku chipsów Lay's w Biedronce?

W ubiegłym roku na kłopotach PepsiCo skorzystał...Lorenz. Jeden z głównych konkurentów Lay'sa i producent m.in. Crunchipsów mocno zwiększył obecność w Biedronce w 2022 roku.

Fani chipsów, robiąc zakupy w Biedronce, mieli także do wyboru markę własną Top Chips, a także Monster Munch, Wiejskie Ziemniaczki - także z portfolio Lorenza, Przysnacki należące do Intersnack Poland oraz Pringles należące do Kellogg’sa.

Wydaje się, że i tak jest tym razem. Odwiedziliśmy sklep Biedronka w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców w województwie mazowieckim, aby przekonać się czym zastąpiono na półkach produkty PepsiCo i w jakich sprzedawane są one cenach.

I tak, w całym sklepie rozlokowane były kolorowe stojaki z opakowaniami chipsów - głównie Crunchips oraz Monster Munch. Chipsy Crunchips 200g kosztowały 6,99 zł i były oznaczone jako "supercena". Podobnie jak Monster Munch 160g, które kosztowały 7,99 zł.

Inne ceny, które zauważyliśmy w sklepie to:

- Crunchips papryka 140g - 7,19 zł

- Wiejskie Ziemniaczki masło z solą 130 g - 6,59 zł

- Pringles Papryka / sour cream 165g - 9,48 zł

- Chipsy top Chips Sticks mix 125g - 4,94 zł.

Coca-Cola w promocji w Biedronce

Wygląda na to, że w przypadku napojów ofertę PepsiCo zastępuje Coca-Cola. W sklepie, który odwiedziliśmy, były to jedyne napoje gazowane, nie licząc coli marki własnej Biedronki. Coca-Colę (wariant klasyczny i zero) 1,75l można było kupić w promocji typu "kup 4 i zapłać mniej", w ramach której jedna butelka kosztuje 6,49 zł.

Ponadto - co pokazane jest także w gazetce promocyjnej sieci ważnej do 17 czerwca - Coca-Cola (oba warianty) 1 litr kosztuje 3,99 zł przy zakupie trzech butelek. Limit dzienny to 12 sztuk.

Lidl przecenia napoje Pepsi

Aby zobaczyć jak lokalni detaliści zareagowali na braki produktów PepsiCo w Biedronce odwiedziliśmy sklepy Lidl i Dino w tej samej miejscowości, oddalone od sklepu Biedronki nie więcej niż 1 km.

Nie było zaskoczenia. W obu sklepach półki i palety aż uginały się pod ciężarem towarów koncernu. Zarówno Lidl, jak i Dino, postawiły na akcje promocyjne napojów Pepsi i chipsów Lay's.

Paleta z napojami Pepsi rzuciła nam się w oczy już po wejściu do sklepu. Nad nią wisiał spory baner "Supercena z Twojej gazetki". W ramach tej akcji napoje Pepsi, Mirinda i 7UP w czteropaku kosztowały 17,96, co daje 8,98 zł za dwupak i 4,49 zł za 1 sztukę.

W dziale napojowym Lidla można było nabyć także napoje Pepsi, Pepsi MAX, Mirinda i 7 UP w butelkach 2 l w cenie 9,49 zł.

Napoje konkurencyjnej Coca-Coli były dostępne w cenach: 6,49 zł za butelki 1l i 9,89 zł za wariant 2l.

Dino - niższe ceny napojów Pepsi

W Dino było podobnie. Paleta z Pepsi stała przy wejściu do sklepu. A przy napojach ceny: 8,69 zł za butelkę 2l przy zakupie 4 sztuk (cena regularna 9,49 zł). Konkurencyjna Coca-Cola ulokowana obok kosztowała 9,15 zł za butelkę 2l przy zakupie czterech (cena regularna - 9,95 zł.

W środku sklepu była także promocyjna paleta z napojami Pepsi, Pepsi MAX i Mirinda o pojemności 1l w cenie 6,39 zł.

Chipsy Lay's w promocji

Promocje - choć już nie takie spektakularne - można było zauważyć także na chipsy Lay's. To co można było zauważyć na pierwszy rzut oka to duża oferta marki zarówno w zlokalizowanych obok Biedronki - Lidlu, jak i Dino.

W Lidlu - w zależności od smaku - chipsy Lay's o gramaturze 180g kosztowały 6,41 zł w promocji lub 7,99 zł.

6,99 zł kosztowały Karbowane Lay'sy 140g, a 8,99 zł - wariant Oven Baked 200g.

W Dino chipsy Lays 140g kosztowały od 6,39 zł do 7,19 zł. Wersja o gramaturze 215 g była dostępna w cenie 215g.

Spory cenowe detalistów z producentami

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o spektakularnych sporach detalistów w Niemczech z producentami, którzy żądają podwyżek. Głośno było o sporze m.in. Marsa i Mondeleza z Edeką, wycofaniu żelków Haribo z Lidla czy brakach przyprawy Maggi od Nestle w kilku sieciach.

