SodaStream, należąca do PepsiCo, rozpoczyna działalność w Polsce

SodaStream rozpoczyna działalność w Polsce. Firma dostarcza urządzenia do samodzielnego przygotowania wody i innych napojów gazowanych. Celem firmy jest, aby do 2025 roku, doprowadzić do wyeliminowania z obrotu 78 miliardów jednorazowych butelek.

Data: 15-10-2021, 15:17

SodaStream rozpoczyna działalność w Polsce / fot. materiały prasowe

SodaStream jako część PepsiCo, dostarcza również gamę 10 syropów, które pozwalają przygotować popularne napoje takie jak Mirinda, 7up czy Pepsi.

Urządzenie jest proste w obsłudze. Mechanizm opiera się na wymiennej butli ze sprężonym dwutlenkiem węgla. Jeden, ważący 425g, nabój pozwala na wytworzenie aż 60 litrów gazowanego napoju, co odpowiada 40 standardowym, 1,5 litrowym butelkom.

SodaStream walczy z plastikiem

SodaStream przykłada szczególną wagę do kwestii ekologicznej świadomości swoich klientów. Na całym świecie prowadzi i wspiera liczne kampanie edukacyjne. Pokazuje także, że każda decyzja by kupić, a następnie regularnie korzystać z saturatora w połączeniu z butelką wielorazowego użytku w ciągu 4 lat pozwala wyeliminować nawet kilka tysięcy butelek PET. Ambicją i globalnym zobowiązaniem SodaStream jest redukcja zużycia sięgająca 78 miliardów jednorazowych butelek do 2025 roku. Od października 2021 roku Polska włącza się w realizację tego celu.

SodaStream w Polsce

W realizacji ambitnych planów pomóc ma wejście SodaStream na rynek wody gazowanej w Polsce. W oparciu o dane od polskich użytkowników, SodaStream szacuje, że na przestrzeni 4 lat średnio gospodarstwo domowe zużywa o 1769 butelek mniej niż przed zakupem saturatora. W przypadku, w którym nawet 1% gospodarstw domowych zmieniłoby swoje konsumencie przyzwyczajenia wyeliminowalibyśmy 244 mln jednorazowych plastikowych butelek w zaledwie 4 lata.