Soki NFC stały się antidotum na COVID

Soki NFC (owocowe i warzywne) wpisują się w promowany obecnie tzw. zdrowy styl życia. Są źródłem szybkiej i zdrowej energii oraz ważnym składnikiem wielu diet.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 11-10-2021, 16:30

Soki NFC wpisują się w zdrowy styl życia; fot. shutterstock.com

Owoce i warzywa wspierają jak powszechnie wiadomo nasze zdrowie, przy stosunkowo niskiej kaloryczności, mają wysoką gęstość odżywczą oraz są bogate w witaminy i składniki mineralne. Całe to „bogactwo” jest przenoszone do przetworów, takich jak soki, musy czy smoothie. To szczególnie istotne w czasach pandemii i lockdownów, kiedy konsumenci zostali zmuszeni do zmniejszenia swojej mobilności, a co za tym idzie często ograniczają także ruch fizyczny.

Zatem wzrasta zainteresowanie produktami spożywczymi o wysokiej zawartości składników odżywczych. Poszukiwanie przez konsumentów produktów bogatych w witaminy i inne fitoskładniki sprawia, że soki NFC zyskują na popularności.

- Pandemia zwróciła oczy nas wszystkich na zdrowie i skłoniła do tego, aby staranniej dobierać produkty w naszej diecie. Nasz sok idealnie wpisuje się w dietę wzmacniającą procesy obronne organizmu. W końcu nasz sok to „sok na wagę zdrowia!" – mówi Waldemar Żółcik, prezes firmy Activ, produkującej soki NFC Royal Apple.

W lutym i marcu roku 2020, według danych Google Trends, aż o 670% wzrosła zbieżność w wyszukiwaniu słów: „żywność” i „układ odpornościowy”. Słowa te, wpisywane w wyszukiwarce razem, to potwierdzenie wzrostu świadomości wagi, jaką ma prawidłowe żywienie. Statystyki dowodzą, iż dostarczane organizmowi składniki odżywcze mają znaczenie dla funkcjonowania układu odpornościowego.

W obliczu pandemii COVID-19 odporność stała się kluczowym tematem dla konsumentów na całym świecie. W rezultacie, poza suplementacją, coraz częściej poszukują oni żywności i napojów niosących ze sobą naturalne funkcjonalności związane z poprawą odporności. Bazując na danych konsumenckich Mintel, w maju 2020 roku, 34% Polaków deklarowało zainteresowanie żywnością, która może wspierać system odpornościowy. Te nowe potrzeby stały się w efekcie nowym oknem możliwości dla marek spożywczych.

Jakie produkty są szczególnie istotne dla wzmocnienia odporności? Przede wszystkim jak najmniej przetworzone oraz bogate w witaminy, składniki mineralne i antyoksydanty o działaniu przeciwzapalnym. Im produkt jest mniej przetworzony, tym bardziej jest wartościowy.

W ogólnodostępnych materiałach znajdziemy informację, iż warzywa i owoce są źródłem witaminy C oraz zawierają również beta-karoten, który przyczynia się do produkcji wydzielniczej immunoglobuliny A w płynach (m.in. ślinie, łzach wydzielinie nosowej, wyściela również śluzówkę jelit). Jest ona pierwszą linią obrony organizmu podczas kontaktu z bakteriami czy wirusami i może stanowić barierę ochronną przy przedostawaniu się patogenów do organizmu.

Konsumenci mogą wybierać soki NFC oznaczone przez krajowe systemy jakości żywności tj.: Jakość Tradycja oraz Rolnictwo ekologiczne, których logotypy znajdują się na produktach wysokiej jakości.

To wszystko sprawia, że soki NFC powinny być szczególnie chętnie wybierane przez świadomych konsumentów, których – według rynkowych badań – jest w kraju coraz więcej.