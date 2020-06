SOTI Natural wprowadza butelki rPET do oferty

Wg badań konsumenckich Future Consumer Index z kwietnia 2020 przygotowanych przez Ernst & Young w wyniku pandemii aż 28% konsumentów uważa, że będzie przywiązywać większą uwagę do tego co spożywają i jaki to ma wpływ na środowisko, 42 % konsumentów zmieni sposób robienia zakupów a 35% konsumentów zmieni produkty, które kupują.

- Nasi klienci są bardzo zainteresowani produktami w przyjaznych środowisku opakowaniach, w 2019 wprowadziliśmy lekkie kartonowe puszki o najniższym z wszystkich opakowań śladzie węglowym, w tym roku uzupełniliśmy ofertę o butelki rPET, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem sieci oraz odbiorców końcowych. Jest to długoterminowa perspektywa, by dywersyfikować ofertę o produkty, które odpowiadają na tworzące się potrzeby, także tę potrzebę by surowce były wykorzystywane ponownie i miały jak najniższy ślad węglowy - mówi Monika Kowal, prezes zarządu Soti Natural sp. z o.o.

Eksperci oceniają rPET jako obiecujący sposób na ponowne wykorzystanie odpadów, gdyż doskonale nadaje się do recyklingu. Może być przetwarzany nawet ośmiokrotnie, a wytworzenie 1 tony surowca z recyklingu pozwala zaoszczędzić pięć baryłek ropy naftowej oraz zredukować zużycie energii o prawie 90 proc., w porównaniu z produkcją nowego surowca. Do atmosfery trafia przy tym o 1,6 tony CO2 mniej.