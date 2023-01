Produkty spożywcze Ekipy, napoje i mochi Quebonafide, żywność od Ewy Chodakowskiej i Anny Lewandowskiej – infuencerzy od zawsze rozbudzali branżę spożywczą z obietnicą zwiększenia sprzedaży. W brytyjskim Aldi rozpętały się nawet zamieszki po wprowadzeniu energy drinka z wizerunkiem dwóch znanych z social mediów postaci.

Aldi: zamieszki po wprowadzeniu napoju Prime Energy

Prime Energy – zamieszki w Aldi

W grudniu ub.r. do sklepów Aldi w Wielkiej Brytanii trafił nowy napój promowany przez dwóch internetowych celebrytów - Logana Paula i KSI. Obaj mają razem 40 milionów obserwujących, więc marketing w ich przypadku był czystą formalnością. Popyt na napoje spowodował długie kolejki przy kasach i jeszcze większe zamieszanie przy stoiskach z samym produktem. Na twitterze pojawiło się wiele filmików pokazujących, jak niektórzy ludzie dosłownie walczyli o nowy napój.

Co ciekawe, powstała nawet aplikacja pokazująca stany magazynowe w poszczególnych sklepach Aldi. Sieć wprowadziła limit – jeden napojów na jednego klienta. Aldi jest oficjalnym dystrybutorem Prime Energy.

Cena napoju to 1,99 funta. Ale na czarnym rynku można go kupić o wiele drożej.

Prime Energy – napój Logana Paula i KSI

Energy drink Prime został wprowadzony przez Logana Paula i KSI wraz z dystrybutorem Congo Brands. Firma została założona wcześniej w 2022 roku i jest obecna zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Dostępne smaki to Meta Moon, Ice Pop, Blue Raspberry, Tropical Punch, Lemon Lime, Orange i Grape, a napój zawiera 10 proc. wody kokosowej, 2 g cukru, 25 kalorii, 250 mg BCAA (aminokwasy suplementowane przez sportowców), 830 mg elektrolitów, a także witaminy i przeciwutleniacze.

Przed założeniem kanału na YouTube LoganPaul i KSI byli rywalami i bokserami amatorami – dlatego wielu początkowo uznało tę współpracę za szokującą.

Prime Energy jak lody Koral Ekipa

To co dzieje się obecnie w Wielkiej Brytanii przypomina nam sytuację z 2021 roku kiedy głośno było w Polsce o lodach Koral Ekipa. Kampania wciąż robi duże wrażenie.

Dyrektor marketingu firmy Koral przyznał wtedy w rozmowie z portalspozywczy.pl, że sorbety "Ekipa" sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek nowości, które w ciągu swojej 40-letniej historii wprowadziła na rynek firma z Nowego Sącza.

PPL Koral, producent lodów, otrzymywał wiosną skargi konsumentów w sprawie sprzedaży przez niektóre sklepy detaliczne lodów Ekipa w pakietach z innymi lodami bez możliwości zakupu pojedynczych sztuk tego produktu. Producent nie ma na to wpływu i przyznał, że takie praktyki są nieuczciwe, a konsument powinien mieć swobodę wyboru.

Popyt na lody Ekipa w znacznym stopniu przewyższał w szczycie możliwości produkcyjne PPL Koral, która w konsekwencji została tymczasowo zmuszona, by ograniczać wielkość realizowanych dostaw do dystrybutorów, a ci dostarczając na co dzień produkty do bardzo wielu sklepów, również reglamentowali przydzieloną ilość lodów Ekipa na dany punkt detaliczny.

Eksperci marketingu podkreślają, że na sukces Lodów Ekipy i PPL Koral złożył się dobór influencera i element niedostępności.

I choć w późniejszych miesiącach wprowadzono inne produkty z logo Ekipy, nigdy nie przewyższyły one popularności lodów.

Napoje i lody od Quebonafide

Jakub Grabowski – raper znany też jako Quebonafide – wykonał w ubiegłym roku krok w kierunku rynku spożywczego. Stworzył markę napojów i lodów MISS TI 蒂小姐.

Napoje Matcha Latte i Milk Tea to alternatywy dla wszechobecnej kawy i coraz bardziej popularnej herbaty matcha. Mimo ceny 9,99 zł za półlitrową butelkę, napoje były bardzo popularne w powodowały wzrost klientów w sieciach, które je wprowadzały (Aldi, Biedronka, Carrefour, Frisco, Kaufland, Lidl, Shell czy Żabka). Warto także wspomnieć o lodowych deserach Mochi – lodach w delikatnym cieście ryżowym, które to okazały się totalnym hitem sprzedażowym w sieci Biedronka.

Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska w branży spożywczej

Branża spożywcza od dawna próbuje sił z wykorzystaniem influencerów. Już kilka sezonów temu Purella zdecydowała się na sprzedaż produktów sygnowanych przez Ewę Chodakowską – Be Raw. Jej fitnessowa rywalka – Anna Lewandowska założyła tymczasem własną markę Foods by Ann.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl