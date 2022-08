Sprite rezygnuje z 60-letniej tradycji. Mniej zieleni to bardziej eko?

Autor: AT

Data: 02-08-2022, 07:37

Sprite od 1 sierpnia napój nie będzie już sprzedawany w zielonych butelkach. Koncern Coca-Cola zmienia butelki na przezroczysty plastik w ramach działań na rzecz większej odpowiedzialności za środowisko. Sprite był dostępny w dotychczasowym opakowaniu od ponad 60 lat.

Sprite od 1 sierpnia nie będzie już sprzedawany w zielonych butelkach; fot. unsplash

Sprite: Zmiana butelek

Firma informuje, że obecnie stosowany w butelkach Sprite plastik zawiera zielony politereftalan etylenu (PET), dodatek, którego nie można przetworzyć na nowe butelki.

Sprite kończy z zielonymi butelkami

Sprite przechodzi z zielonego na przezroczysty plastik, aby zwiększyć prawdopodobieństwo przerobienia materiału na nowe butelki na napoje.

Od 1 sierpnia zmienia wszystkie plastikowe opakowania PET z ich charakterystycznego zielonego koloru na przezroczyste. Chociaż zielony PET nadaje się do recyklingu, materiał z recyklingu tego tworzywa jest częściej przekształcany w przedmioty jednorazowego użytku, takie jak odzież i wykładziny, których nie można poddać recyklingowi w nowe butelki PET. Podczas procesu sortowania zielony i inny kolorowy PET jest oddzielany od przezroczystego materiału, aby uniknąć odbarwienia opakowań z recyklingu przeznaczonych do żywności, wymaganych do produkcji nowych butelek PET.

- Usuwanie kolorów z butelek poprawia jakość materiału z recyklingu. Ten ruch pomoże zwiększyć dostępność rPET dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Po recyklingu przezroczyste butelki PET Sprite można przerobić na butelki, pomagając w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym dla plastiku. – powiedział Julian Ochoa, dyrektor generalny R3CYCLE , który współpracuje z Coca-Cola Consolidated, aby umożliwić recykling butelek na terenie 14 największych rozlewni w USA.

Sprite zmienia logo i wygląd opakowań

Oprócz przejścia na przezroczyste butelki, Sprite wprowadza nowy system identyfikacji wizualnej, który obejmuje odnowione logo i projekt opakowania, aby zapewnić spójny wygląd i głos na całym świecie. Grafiki na opakowaniach Sprite zachowają rozpoznawalny zielony odcień marki i będą zawierać wyraźny komunikat „Recycle Me”.

Całe portfolio zielonych tworzyw sztucznych firmy Coca-Cola North America – w tym opakowania dla Fresca, Seagram's i Mello Yello – przejdzie w nadchodzących miesiącach na przezroczysty PET.