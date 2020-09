Starbucks: wysokiej jakości kawa i kwestie środowiskowe wśród trendów na rynku kawowym

Starbucks w swoich codziennych działaniach koncentruje się na trzech obszarach: etycznym pozyskiwaniu, dbałości o środowisko naturalne i zaangażowaniu na rzecz społeczności. W 2004 roku marka rozpoczęła program Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices, mający promować zrównoważone oraz odpowiedzialne społecznie i środowiskowo metody uprawy i produkcji kawy. Dzięki istnieniu programu od 2015 roku aż 99% kawy Starbucks pozyskiwana jest z etycznych upraw, certyfikowanych przez organizację pozarządową Conservation International.

- Wśród obecnych trendów na rynku kawowym znajdują się wysokiej jakości kawa oraz kwestie środowiskowe. Naszym celem jest uzyskanie zewnętrznego certyfikatu zgodności z normami C.A.F.E. Practices dla 100% naszej kawy. To nasze dwa główne cele: dzielić się wspaniałą kawą i starać się, aby świat był lepszy. Wydaje mi się, że to powody, dla których Starbucks cieszy się tytułem jednej z najczęściej wybieranych kawiarni w Polsce i jednej z najpopularniejszych marek kawowych w Europie i na świecie – mówi Vedran Modrić, dyrektor regionalny Starbucks w Polsce.

Kawa a klimat

Zmiany klimatu stanowią poważne zagrożenie dla wielu gatunków kawy – w tym dla najczęściej wybieranej kawy Arabica, która stanowi 100% kawy Starbucks. Jest to gatunek uprawiany m.in. w Afryce i Ameryce Południowej, cechujący się łagodnym i nieco słodszym smakiem niż występująca częściej Robusta. Niestety coraz wyższe temperatury, a także wylesianie terenów pod uprawy, sprawiają, że zbiory Arabici kurczą się, a sam gatunek staje się zagrożony wyginięciem. Dodatkowym problemem jest, że wraz ze wzrostem temperatur, rośnie możliwość rozprzestrzeniania się chorób, na które Arabica jest narażona szczególnie.

- Przed branżą kawową w ciągu najbliższych lat stoi wiele wyzwań. Ich przyczyną będą przede wszystkim zmiany klimatu, dlatego Starbucks już teraz koncentruje się na minimalizowaniu swojego wpływu na środowisko. W styczniu 2020 roku globalnie zobowiązaliśmy się do 2030 roku stać się firmą pozytywną pod względem zasobów. W tym celu podjęliśmy m.in. w Polsce współpracę z aplikacją Too Good To Go, która pozwala nam skutecznie walczyć z problemem marnowania żywności i ograniczać emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Aby zredukować ilość odpadów, z naszych kawiarni wycofane zostały także nieprzyjazne środowisku plastikowe słomki. Zachęcamy także naszych gości do odwiedzania kawiarni z własnym kubkiem, ograniczając zużycie tych jednorazowych. Nieustannie szukamy jednak kolejnych sposobów, które pozwolą być nam bardziej eko – robimy to dla naszych gości, partnerów, ale też dla kawy – mówi Kasia Pijanowska, Marketing Manager w Starbucks Polska.