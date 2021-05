Stenophylla zmieni rynek kawy? Smakuje jak Arabica

Jak czytamy, przemysł kawowy nie radzi sobie ze zmianami klimatycznymi. Najpopularniejszy gatunek - Arabica - najlepiej rośnie w temperaturze 18-22°C, a zatem jest bardzo wrażliwa na wzrost temperatur. Robusta, choć bardziej przystosowana do cieplejszego klimatu, jest powszechnie uważana za gorszą w smaku od Arabici i rolnicy zarabiają na jej uprawie znacznie mniej.

Teraz zespół badawczy proponuje, by gatunek stenophylla, który od stu lat nie był uprawiany komercyjnie, wrócił do przemysłu kawowego. Jak podali naukowcy w czasopiśmie Nature Plants, gatunek ten rośnie w średnich temperaturach rocznych do około 24,9ºC i smakuje bardzo podobnie do Arabici.

Stenophylla nie była uprawiana od lat 20. ubiegłego wieku, a historyczne zapiski wskazują na to, że wyszła z łask z powodu słabych plonów i mocnej konkurencji Robusty – twierdzą autorzy badania. Mimo to nadal rosła w środowisku naturalnym, ale do niedawna nie zaobserwowano jej nigdzie poza Wybrzeżem Kości Słoniowej.