Stowarzyszenie Woda: kaucja na butelki nie powinna być obciążona VAT-em

Bardzo istotną zmianą uwzględnioną w projekcie ustawy o systemie kaucyjnym jest możliwość zwrotu opakowań przez konsumentów bez konieczności okazywania paragonów potwierdzających uiszczenie kaucji – mówi Joanna Purzycka Rzecznik Prasowy Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 07-03-2022, 14:58

Stowarzyszenie Woda: kaucja nie powinna być obciążona VAT-em, fot. shutterstock

Polacy wyczekują systemu kaucyjnego

- Stowarzyszenie „Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!” z niecierpliwością wyczekuje wprowadzenia jednego ogólnokrajowego, powszechnego i obowiązkowego dla producentów systemu depozytowego na opakowania napojowe w Polsce. Jak pokazują badania, m.in. Stowarzyszenia Zero Waste, także blisko 90 proc. badanych Polaków popiera wprowadzenie ogólnokrajowego i obowiązkowego systemu kaucyjnego na opakowania jedno- i wielorazowe po napojach - mówi Joanna Purzycka Rzecznik Prasowy Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda.

- Przykłady krajów, które wdrożyły systemy depozytowe – a w Europie są to Chorwacja, Dania, Estonia, Łotwa, Finlandia, Niemcy, Holandia, Norwegia, Słowacja, Szwecja, Islandia i Litwa – wyraźnie pokazują, że rozwiązania te przyczyniają się do wysokiego poziomu zbiórki wybranych opakowań, co gwarantuje ich skuteczny recykling. Z analiz Deloitte wynika, że w wymienionych wyżej krajach średni poziom zbiórki zwrotów opakowań włączonych w system kształtuje się na poziomie 91 proc. - dodaje.

- Wraz z innymi organizacjami branżowymi, w tym Polską Federacją Producentów Żywności, pozytywnie oceniamy, że opublikowany 31 stycznia br. projekt ustawy daje przestrzeń wprowadzającym do zorganizowania systemu depozytowego – tym samym przejmą oni faktyczną i pełną odpowiedzialność za swoje opakowania po konsumpcji produktów przez konsumentów. Bardzo istotną i potrzebną zmianą uwzględnioną w projekcie jest możliwość zwrotu opakowań przez konsumentów bez konieczności okazywania paragonów potwierdzających uiszczenie kaucji – jest to z pewnością bardzo duże ułatwienie dla konsumentów, które przyczyni się do zwiększenia liczby zwracanych opakowań, a tym samym skuteczności walki systemu z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego - tłumaczy.

- Uważamy też, że jak najwięcej placówek handlowych powinno odbierać puste opakowania od konsumenta i zwracać mu pełną wysokość kaucji, bez względu na to, czy dana placówka posiada w ofercie produkty w danych opakowaniach. Jest to bardzo ważne do zapewnienia powszechności i dostępności systemu dla konsumentów. Dodajmy, że postulujemy, by kaucja nie była obciążana podatkiem VAT - mówi Joanna Purzycka.

System kaucyjny: Powinien być jeden operator

Zdaniem Stowarzyszenia jedną z najważniejszych kwestii, która wymaga zmiany w projekcie, jest brak jednego operatora w proponowanym systemie depozytowym.

- Powinniśmy wzorować się na sprawdzonych już dobrych praktykach wcześniej wymienionych krajów. Prawie we wszystkich systemach depozytowych działa jeden, ogólnokrajowy operator systemu. Jeden operator to gwarancja równych zasad dla wprowadzających opakowania i brak chaosu dla konsumentów, a także brak utrudnień organizacyjnych w zakresie zawierania wielu umów m.in. dla małych sklepów. Dodatkowo, jeden operator ustanowi jednolite kaucje na opakowania w systemie, przez co kaucja nie stanie się elementem gry konkurencyjnej. Operator powinien przyczynić się do wypełnienia celów środowiskowych, a nie do tworzenia przewag konkurencyjnych, które mogą wystąpić przy obecnie proponowanych rozwiązaniach. Jako Stowarzyszenie, postulowaliśmy tę kwestię niejednokrotnie - podkreśla Joanna Purzycka.

- Nasze poważne obawy budzi wyłączenie z projektu puszki metalowej, stanowiącej blisko 30% opakowań po napojach. Bez włączenia puszki metalowej do systemu depozytowego osiągnięcie celu 90% recyklingu aluminium, który może pojawić się w perspektywie najbliższych lat, nie będzie możliwe - dodaje.

- To, co wymaga poprawy, to ustalenie jednej wysokości kaucji w ramach systemu za opakowanie. Zbyt niska kaucja nie będzie zachęcała do zwrotu opakowania, co zagrozi realizacji celów środowiskowych. Poza tym, przy funkcjonowaniu kilku operatorów, istnieje ryzyko budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o wysokość kaucji (niższa kaucja = niższa cena produktu na półce), ingerencji w rynek - zaznacza.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego jest niezbędne

Zdaniem Stowarzyszenia, wprowadzający opakowania, którzy organizują i finansują system, powinni być właścicielami zebranego surowca, gdyż to dochody z jego sprzedaży są jednym z elementów finansowania całego systemu.

- Brak takiego rozwiązania w ustawie może spowodować sytuacje, w których na rynku zacznie brakować surowca wtórnego lub stanie się on za drogi, co uniemożliwi wykorzystanie go przez wprowadzających opakowania. „Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!” wraz z innymi organizacjami branżowymi, w tym Polską Federacją Producentów Żywności są na etapie dalszej i pogłębionej analizy projektu, wniesiemy nasze uwagi w ustawowym terminie. Wprowadzenie ogólnokrajowego i obowiązkowego systemu depozytowego jest w Polsce niezbędne. Bez wprowadzenia systemu depozytowego osiągniecie zarówno celów środowiskowych i gospodarki o obiegu zamkniętym, nie będzie możliwe - podsumowuje Joanna Purzycka.