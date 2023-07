Na poziomie lokalnym strategia cenowa Lavazza okazała się opłacalna w Polsce. W odpowiedzi na konsekwencje scenariusza makroekonomicznego i geopolitycznego, zdecydowaliśmy się zaabsorbować znaczną część wzrostu kosztów i przenieść tylko część z nich na konsumentów - powiedział nam Marco Barbieri, Lavazza Country Sales Manager Poland.

Marco Barbieri, Lavazza Country Sales Manager Poland, w rozmowie z nami opowiedział m.in. o obecnych wyzwaniach producentów kawy. / fot. Kuba

Wyzwania producentów kawy

Co jest obecnie największym wyzwaniem dla producentów kawy zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej?

Marco Barbieri, Lavazza Country Sales Manager Poland: W 2022 r. mieliśmy do czynienia ze szczególnie złożonym scenariuszem makroekonomicznym, z ogromnym wzrostem kosztów surowców, materiałów opakowaniowych, energii, gazu i usług logistycznych, wraz z rosnącymi kosztami finansowania i ogólną inflacją, która nie ominęła także branży kawowej, a cena surowca wzrosła wykładniczo, nie tylko z powodu globalnych problemów z łańcuchem dostaw, ale także z powodu zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatu.

Prognozy dotyczące zmian klimatycznych są dla nas jako firmy zajmującej się wyłącznie kawą, bardzo niepokojące. Dlatego chcemy chronić nie tylko nasz biznes, ale także naszą planetę, z tego powodu pracujemy i myślimy długoterminowo stosując zrównoważone podejście mające na celu ochronę zarówno ziemi, jak

i społeczności.

Na poziomie lokalnym strategia cenowa Lavazza okazała się opłacalna w Polsce. W odpowiedzi na konsekwencje scenariusza makroekonomicznego i geopolitycznego, zdecydowaliśmy się zaabsorbować znaczną część wzrostu kosztów i przenieść tylko część z nich na konsumentów, co zaowocowało wzrostem w kategorii Roast&Ground. Lavazza odnotowała największy wzrost sprzedaży w Polsce, przechodząc z 14,6% do 19,0% (+4,4pp w stosunku do poprzedniego roku). W 2022 r. był to jeden z głównych czynników przyczyniających się do wzrostu rynku R&G zarówno pod względem wolumenu (+23% r/r), jak i wartości (+28% r/r).

Lavazza w sektorze horeca

Lavazza to nie tylko sprzedaż detaliczna, ale także rynek restauracyjny. Jak ocenia Pan działalność Lavazzy w sektorze horeca?

Lavazza w Polsce posiada bezpośrednią sieć dzięki oficjalnej dystrybucji. Obejmuje ponad 1000 punktów sprzedaży, do których należy dodać pośrednio obsługiwane lokalizacje, co daje szacunkową dystrybucję około 6500 punktów sprzedaży w kanale horeca w Polsce. Od 2019 r. uwaga poświęcana temu segmentowi znacznie wzrosła ze zwiększonym naciskiem na część premium. Ostatnie lata były trudne dla kanału horeca ze względu na kontekst makroekonomiczny; pomimo powyższego, rynek horeca stanowi kluczowy cel dla wzrostu w ciągu najbliższych 3 lat, a my pracujemy z naszym oficjalnym dystrybutorem nad planem ekspansji.

Podobnie jak w przypadku segmentu detalicznego, bliskość w stosunku do polskich konsumentów jest kluczowym filarem strategii Away From Home. Chodzi o to, aby zawsze oferować im najbardziej odpowiednie i konkretne rozwiązania, odpowiadające ich gustom, niezależnie od pory dnia i miejsca. Aby spełnić ten cel niezbędne jest poszerzenie punktów dystrybucji w segmencie horeca.

Oprócz powyższego, Lavazza rozwija swoją ofertę w zakresie nowych receptur, koktajli i mieszanek, wykorzystując wiedzę i doświadczenie, które zdobyła podczas ponad 125-letniej historii istnienia.

Przyszłość rynku kawy

Analizując obecna sytuację, w jakim kierunku Pana zdaniem będzie podążać i rozwijać się rynek kawy na świecie?

Kawa jest produktem naturalnym, któremu zagrażają zjawiska pogodowe związane ze zmianami klimatu. Biorąc odpowiedzialność za nasze działania i wpływ, jaki wywieramy, jesteśmy zaangażowani w ochronę naszej planety i dążymy do osiągnięcia celu zerowego wpływu emisji dwutlenku węgla generowanego w całym łańcuchu dostaw.

