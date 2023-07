Od wielu lat mamy wypracowane technologie uprawy roślin i technologie pozyskiwania surowców z tych roślin. Przykładem takich upraw jest nasz sztandarowy surowiec, jakim jest mięta, melisa - powiedział nam Zbigniew Ostasz, Kierownik Zakupów Ziół Herbapol-Lublin S.A.

Jak Herbapol-Lublin S.A. pozyskuje zioła do produktów?

Jak wygląda proces pozyskiwania surowców, na bazie których powstają produkty Herbapolu?

Zaopatrzenie w surowce dla Herbapolu mamy jakby dwukanałowe. Są to surowce z systemu naturalnego, czyli te dziko rosnące. Mamy rzeszę zbieraczy przeszkolonych w tym zakresie, którzy dostarczają zioła do naszych punktów skupu i oddziałów, zarówno świeże jak i suche. A drugi kanał to plantacje zielarskie. Tu od wielu lat mamy wypracowane technologie uprawy roślin i technologie pozyskiwania surowców z tych roślin. Przykładem takich upraw jest nasz sztandarowy surowiec, jakim jest mięta, melisa. Dziurawiec może mniej, ale rumianek, szałwia to są „surowce tonażowe”, że tak powiem.

Co jest kluczowe w procesie pozyskiwania ziół, aby produkt powstały na bazie ziół był smaczny a jednocześnie wysokiej jakości?

Dwie rzeczy w tym procesie są najważniejsze. Najpierw szkolenie, żeby przekazać zbieraczom i plantatorom tę wiedzę, jaka jest potrzebna do uzyskania surowców o wysokich parametrach. Przekazać, jak gdyby poziom tych oczekiwań dla firmy, żeby to spełniało nasze oczekiwania. Jakość, jakość i jeszcze raz jakość poparta wieloletnim doświadczeniem, bo nie ukrywam, że jest to tak, że te wyższej jakości surowce dostarczają plantatorzy z dużym doświadczeniem. Ci nowicjusze popełniają jakieś drobne błędy, oczywiście to są wady, które są usuwane w procesie adiustacji, ale z czasem i oni nabierają takiego doświadczenia, że surowce dostarczają wysokiej jakości. Czyli najpierw szkolimy, a później wymagamy.

Dziękuję za rozmowę.

