Polska marka OSHEE – producent i dystrybutor m.in. napojów izotonicznych i funkcjonalnych zaprezentowała najnowsze napoje OSHEE Vitamin Water z wodą kokosową. Produkty powstały przy współpracy merytorycznej z IGA TEAM i jest to kolejny etap współpracy marki OSHEE z Igą Świątek i jej sztabem - Tomaszem Wiktorowskim, Darią Abramowicz oraz Maciejem Ryszczukiem.

- Zawsze podobały mi się działania tej marki, mamy podobne cele. Dlatego cieszę się, że doszło do naszej współpracy. Zwłaszcza, że napoje funkcjonalne są bardzo ważne dla sportowców - mówiła Iga Świątek podczas konferencji prasowej.

Iga Świątek i Oshee wspólnie serwują izotoniki

- Iga bardzo często podkreśla rolę swojego teamu - dlatego naturalne było dla nas, że podejmiemy współpracę z całym teamem tenisistki. Cieszymy się, że po kilku miesiącach intensywnych prac nad doborem smaków, opracowaniem właściwej formuły nawadniającej, czy tworzenia atrakcyjnej dla konsumenta etykiety, możemy zaprezentować efekt naszej współpracy - mówi Tadeusz Czarniecki, CMO w OSHEE.

Prezes Oshee podkreślił, że kontrakty, które spółka podpisała z Igą i Teamem są globalne.

- Popularność i międzynarodowe zasięgi Igi będziemy chcieli wykorzystać do promocji naszych nowych produktów zarówno w Polsce jak i na rynkach, na których już jesteśmy albo chcemy być - dodał Paweł Jacaszek.

Nowy napój z wodą kokosową ma naturalne właściwości nawadniające. Został opracowany w dwóch wersjach smakowych: Cytryna-Limonka oraz Truskawka-Melon - zawiera witaminę C, witaminę B6, niacynę, biotynę oraz elektrolity: magnez i potas. Produkty pojawią się na półkach sklepowych już na początku lipca.

- Tworzenie własnego produktu razem z Oshee i moim zespołem było dla mnie nowym i bardzo fajnym doświadczeniem. Selekcja smaków i dzielenie się zespołowo subiektywnymi wrażeniami to była najciekawsza część tego procesu. Podoba mi się, że woda witaminowa zawiera naturalną wodę kokosową, która ma izotoniczne właściwości i nadaje egzotycznego smaku . Dla mnie kluczowe jest nawodnienie a napoje funkcjonalne są istotne dla sportowców. To co jem i co piję jest moim paliwem – powiedziała Iga Świątek.