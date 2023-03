Nowy raport think tanku ONZ opublikowany w związku ze Światowym Dniem Wody głosi, że wzrost popularności wody butelkowanej odwraca uwagę od wysiłków na rzecz zapewnienia bezpiecznej wody pitnej dwóm miliardom ludzi na całym świecie, którym wciąż jej brakuje.

Światowy rynek wód butelkowanych osiągnął już wartość 270 mld dol.; fot. unsplash.com

Dynamiczny wzrost światowego rynku wód butelkowanych, który osiągnął już wartość 270 mld dol. stanowi opozycję do międzynarodowych celów rozwojowych polegających na zapewnieniu powszechnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla ludzkości.

Analiza danych ze 109 krajów pokazuje, że branża wody butelkowanej wzrosła o 73% w latach 2010-2020 i ma podwoić się do 500 miliardów dolarów do 2030 roku.

2 miliardy ludzi na całym świecie nie mają dostępu do podstawowych usług wodnych, podczas gdy inni cieszą się 'wodnymi luksusami'.

Według raportu think tanku ONZ, woda butelkowana może kosztować od 150 do 1000 razy więcej za litr niż woda z kranu.

22 marca to Światowy Dzień Wody.

Organizacja Narodów Zjednoczonych domaga się dostępu do wody dla wszystkich ludzi. Jednak w krajach o słabej infrastrukturze staje się to coraz trudniejsze do osiągnięcia. Według badań, winę za to ponosi również branża.

Dostęp do wody pitnej a produkcja wód butelkowanych

Jak podkreśla najnowszy raport Instytutu Wody, Środowiska i Zdrowia Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych, think tanku ONZ, dynamiczny wzrost światowego rynku wód butelkowanych, który osiągnął już wartość 270 mld dol. stanowi opozycję do międzynarodowych celów rozwojowych polegających na zapewnieniu powszechnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla ludzkości. W nowym badaniu przemysł wód butelkowanych krytykowany jest jako "nieukierunkowany strategicznie na cel, jakim jest powszechny dostęp do wody".

Ile wart jest światowy rynek wód butelkowanych?

Według raportu opublikowanego w związku z Światowym Dniem Wody, opartego na analizie danych ze 109 krajów, branża wody butelkowanej wzrosła o 73% w latach 2010-2020 i ma podwoić się do 500 miliardów dolarów do 2030 roku.

- Wskazuje to na globalny przypadek skrajnej niesprawiedliwości społecznej, w którym dwa miliardy ludzi na całym świecie nie mają dostępu do podstawowych usług wodnych, podczas gdy inni cieszą się 'wodnymi luksusami' – napisano w oświadczeniu.

Tłumaczono, że woda butelkowana jest uważana za zdrowszą i smaczniejszą w krajach uprzemysłowionych i dlatego jest bardziej produktem luksusowym, a sprzedaż butelkowanej wody pitnej w biedniejszych krajach jest napędzana brakiem publicznego zaopatrzenia w wodę. Za te problemy często odpowiada brak inwestycji i korupcja.

Zapewnienie dostępu do wody dwa razy tańsze niż wody butelkowane

Według raportu woda butelkowana może kosztować od 150 do 1000 razy więcej za litr niż woda z kranu.

Autorzy stwierdzili, że rozwój branży butelkowanej wody spowalnia postęp w osiąganiu celów "odwracając uwagę od wysiłków rozwojowych i przekierowując uwagę na mniej niezawodną i mniej przystępną cenowo opcję". Częściowo jest to niewłaściwa alokacja zasobów. Raport mówi, że zapewnienie bezpiecznej wody około 2 miliardom ludzi wymagałoby rocznej inwestycji w wysokości 114 miliardów dolarów, czyli mniej niż połowę tego, co obecnie wydaje się co roku na wodę butelkowaną.

Zeineb Bouhlel, główny autor badania, powiedział w oświadczeniu, że firmy sprzedające wodę również wykorzystują marketing do podważania wiary w systemy publiczne.

- Nawet jeśli w niektórych krajach woda wodociągowa jest lub może być dobrej jakości, przywrócenie zaufania publicznego do wody z kranu prawdopodobnie będzie wymagało znacznych działań marketingowych ze strony rządów i samorządów – czytamy w oświadczeniu.

Światowy Dzień Wody 2023. Cele ONZ

22 marca to Światowy Dzień Wody. W tym dniu rozpoczyna się również konferencja wodna ONZ w Nowym Jorku. Jest to okazja do sprawdzenia, w jakim stopniu można osiągnąć uzgodnione na szczeblu międzynarodowym cele, w tym dostęp wszystkich ludzi na świecie do czystej wody. 2 miliardy ludzi na całym świecie – co czwarta osoba – nie ma takich możliwości.

Wpływ produkcji wód butelkowanych na środowisko

W krajach uprzemysłowionych branża wody butelkowanej jest postrzegana krytycznie ze względu m.in. na wpływ produkcji na środowisko oraz m.in. spadający poziom wód gruntowych czy dłuższe okresy suszy.

Co więcej, często branża nie ujawnia, ile wody pobiera z publicznych lub lokalnych systemów wodociągowych do produkcji wód butelkowanych. W raporcie podano przykład firmy z Florydy, która wydobywa 3 miliony litrów dziennie ze źródeł, zużywając 4,1 litra na wyprodukowanie 1-litrowej butelki wody na sprzedaż.

Wreszcie, plastikowe butelki stały się poważnym problemem związanym z odpadami. Przemysł wód butelkowanych wyprodukował około 600 miliardów plastikowych butelek w samym 2021 roku lub około 25 milionów ton plastikowych odpadów, z których przynajmniej część trafia do strumieni i oceanów i przyczynia się do śmierci dzikiej przyrody i rozprzestrzeniania się mikrodrobin plastiku.

