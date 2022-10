Coca-Cola HBC Polska uroczyście otworzyła nowy magazyn wysokiego składowania pod Warszawą. Tylko w ostatniej dekadzie koncern zainwestował nad Wisłą ponad 1,3 mld zł.

Coca-Cola zainwestowała w Polsce 1,3 miliarda złotych w ostatniej dekadzie. fot. mat. prasowe

Coca Cola inwestuje w Polsce

Inwestycja o wartości ponad 61 mln złotych zamyka dekadę, w której system Coca-Cola zainwestował w Polsce 1,3 miliarda złotych. Jej uroczyste otwarcie, z udziałem Pawła Szrota, szefa gabinetu prezydenta RP, ambasadora USA Marka Brzezinskiego oraz reprezentantów administracji rządowej i samorządowej, jest zwieńczeniem obchodów 50-lecia marki w Polsce, ale także wyznaczeniem kierunku rozwoju na kolejne lata.

- Dobra współpraca Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki jest podstawą bezpieczeństwa i stabilności w regionie Europy Środkowej – mówi minister Paweł Szrot. Dla pokoleń Polaków to właśnie Coca-Cola była symbolem legendarnego amerykańskiego komfortu życia - dodaje.

Coca Cola świętuje 50-lecie w Polsce

Pierwsza butelka Coca-Cola wyprodukowana nad Wisłą opuściła linię produkcyjną Browarów Warszawskich w 1972 roku. Od tamtej pory marka na stałe wpisała się w krajobraz społeczno-ekonomiczny Polski, wnosząc wkład w rozwój kraju w wysokości ponad 3,6 mln złotych rocznie. Każda złotówka wypracowana lokalnie przez system Coca-Cola generuje kolejne 3,83 zł dochodu w gospodarce.

System firm Coca-Cola ma znaczący wpływ także na rynek pracy. W Polsce w obu spółkach zatrudnionych jest łącznie niemal 1800 osób, a każde stanowisko generuje kolejnych 5 etatów w innych sektorach gospodarki. Oznacza to, że obecnie działalność firm daje pracę prawie 10 tysiącom osób.

- Coca-Cola jest w Polsce od pięćdziesięciu lat, więc jak widać Polska jest otwarta na inwestycje. Bardzo mnie cieszy to nowe przedsięwzięcie, ponieważ będzie generować miejsca pracy i jeszcze bardziej pogłębi nasze partnerstwo gospodarcze. Cieszę się również, że amerykańskie firmy, takie jak Coca-Cola, inwestują w Polsce. Ich działania nie tylko pozytywnie wpływają na sytuację gospodarczą po obu stronach Atlantyku, ale także wzmacniają godne pochwały zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu – mówił podczas otwarcia nowej inwestycji ambasador Stanów Zjednoczonych, Mark Brzezinski.

Nowy magazyn Coca Coli w Radzyminie

Nowa inwestycja została zaprojektowana tak, by maksymalnie wykorzystać przestrzeń – w budynku o powierzchni 2 000 m2 znalazło się ponad 14 tysięcy miejsc paletowych. Poza efektywnością, postawiono także na pełną automatyzację. Składowane aż na 17 poziomach palety poruszają się po czterech suwnicach o wysokości 40 m. Ich ruchem, począwszy od transportu z produkcji, przez ustawianie na regałach, a skończywszy na wydawaniu do dostawy, kieruje dedykowany system. Dzięki temu magazyn może przyjąć nawet 150 palet na godzinę. Takie rozwiązania pozwalają optymalizować procesy logistyczne i zwiększać możliwości produkcyjne firmy, co jest szczególnie istotne w przypadku fabryki w Radzyminie, która produkuje i dostarcza napoje dla całego regionu (Polski, Litwy, Łotwy i Estonii).

Coca Cola szykuje kolejne inwestycje w Polsce

- Jesteśmy w Polsce od 50 lat i chcemy tu zostać na kolejne dekady. Coraz więcej konsumentów sięga po nasze napoje, więc rozszerzanie możliwości naszych zakładów jest naturalnym krokiem, dzięki któremu możemy dalej odpowiadać na potrzeby rynku. Nie zamierzamy na tym poprzestać – planujemy kolejne inwestycje w nowe warianty napojów i ich kategorie, linie produkcyjne i innowacyjne rozwiązania. Wszystko po to, by dalej rozwijać działalność w Polsce – podsumowuje Jaak Mikkel, dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie.

