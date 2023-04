Wysokość kaucji to argument, by konsumenci zwracali butelki czy puszki. Zaproponowana w projekcie rozporządzenia kaucja w wysokości 50 gr może nie być wystarczająca - wskazuje wiceprezes w grupie Tomra Anna Sapota.

Tomra: 50-groszowa kaucja za butelki może być za niska; fot. PTWP

Wysokości kaucji za zwracane butelki i puszki

W tym tygodniu na stronach RCL opublikowano najnowszy projekt ustawy mającej wdrożyć w Polsce system kaucyjny. Uzupełniono go o dwa kluczowe projekty rozporządzeń. Jeden dotyczy wysokości kaucji za zwracane butelki i puszki, a drugi odnosi się do stawek opłat produktowych. Przedsiębiorcy będą musieli ją uiścić w przypadku nieuzyskania wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych bądź jeśli nie przystąpią do systemu kaucyjnego.

Pojawienie się nowej wersji ustawy implementującej w naszym kraju system kaucyjny to bardzo dobra wiadomość. Powrót tej sprawy na rządową agendę oceniam bardzo pozytywnie - dzięki temu mamy jeszcze szanse, aby w terminie spełnić cele dotyczące poziomów zbiórki opakowań po napojach, które na kraje UE nakłada dyrektywa single use plastics. To również duży krok w kierunku czystszego środowiska, a także zwiększenia bezpieczeństwa surowcowego Polski Anna Sapota, wiceprezes w grupie Tomra

Przedstawicielka branży recyklingu zwróciła uwagę, że w najnowszym projekcie ustawy udało się doprecyzować i uszczegółowić wiele kwestii postulowanych przez interesariuszy. Dzięki temu zwiększyć się ma transparentność i integralność projektowanego systemu.

Kaucja 50 groszy

Sapota wskazała m.in. na projekty rozporządzeń ws. wysokości kaucji oraz opłaty produktowej. Jeśli chodzi o wysokość kaucji, to w projektowanym rozporządzeniu określono ją na poziomie 50 groszy. Będzie ona doliczana do butelek na napoje z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra.

- Kaucja została wyliczona na 50 groszy. Jest to kwota już od dawna funkcjonująca w przestrzeni publicznej jako właściwa, ale warto zauważyć, że właśnie w tym roku browary podniosły kaucję na butelkę zwrotną. Może pojawić się pytanie, czy 50 groszy to wystarczająca kwota - zauważyła Sapota dodając, że kaucja to dla konsumenta podstawowy warunek, aby uczestniczyć w systemie, dlatego jej odpowiednia wysokość jest tak istotna.

Recykling butelek i puszek

"Warto docenić również pojawienie się zapisu, że odpady w ramach systemu są zbierane w sposób selektywny i w celu poddania ich recyklingowi. Ten cel wynika z dyrektywy SUP, ale warto o tym pamiętać i tego wymagać. Nie zbieramy tych opakowań, aby je składować czy spalać, ale po to, żeby je przetworzyć i stworzyć nowe butelki i puszki. To są cenne surowce, które można wielokrotnie przetwarzać. W ten sposób budujemy wspomniane wcześniej bezpieczeństwo surowcowe" - dodała przedstawicielka grupy Tomra.

System kaucyjny: Jakie zasady?

Sapota wyjaśniła, że w projekcie ustawy doprecyzowano, na jakich zasadach sklepy będą zawierać umowy z operatorem (systemu kaucyjnego), a operatorzy - ze sklepami.

Dodała, że każdy sklep o powierzchni sprzedaży do 200 m kw. będzie musiał uczestniczyć w systemie poprzez pobieranie kaucji przy sprzedaży napojów. Będzie mógł uczestniczyć także w przyjmowaniu zużytych opakowań. Każdy sklep powyżej 200 m kw. powierzchni sprzedaży będzie musiał uczestniczyć w systemie w obydwu zakresach. Sklepy do 200 m kw. będą musiały zawrzeć umowę przynajmniej z jednym operatorem, który się do nich zgłosi. W przypadku większych jednostek handlu, będą musiały zawrzeć umowę z każdym operatorem, który się do nich zgłosi. Operatorzy z kolei będą zobowiązani zawrzeć umowę z każdym sklepem powyżej 200 m kw. Operator będzie zobowiązany też zawrzeć umowę z producentami napojów.

- Wreszcie, w nowym projekcie pojawiło się jasne stwierdzenie, że osiągnięcie wskazanych w ustawie poziomów zbiórki jest możliwe do zrealizowania jedynie w ramach systemu kaucyjnego. Alternatywą pozostaje uiszczenie opłaty produktowej, aczkolwiek system kaucyjny jest efektywnym i sprawdzonym sposobem realizacji rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla opakowań po napojach - podkreśliła wiceprezes.

Sapota dodała, że ma nadzieję, iż po opublikowaniu nowego projektu ws. systemu kaucyjnego, prace nad ustawą zakończą się przed nadejściem jesieni.

System kaucyjny: Od kiedy?

Zgodnie z założeniami, system kaucyjny w Polsce miałby zacząć funkcjonować od 2025 roku.

Grupa Tomra dostarcza m.in. rozwiązania technologiczne dla branży recyklingu. Zajmuje się także projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą maszyn umożliwiających zwrot zużytych opakowań po napojach.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl