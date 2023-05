Rekordowo wysokie ceny soku pomarańczowego na giełdach wynikają z "bardzo ciasnego” rynku, z mniejszą niż oczekiwano produkcją i niskimi zapasami - podał w raporcie Rabobank.

Notowania soku pomarańczowego

Sok pomarańczowy to - obok kawy, cukru, kakao czy soku jabłkowego - jeden z surowców notowany na światowych giełdach. Jego ceny na półkach sklepowych na całym świecie zależą od zbiorów pomarańczy u światowego lidera - Brazylii oraz od produkcji i imporcie w Stanach Zjednoczonych. Niezbyt optymistyczne wieści z tych rynków powodują, że w 2023 roku notujemy rekordowe ceny. Czy te poziomy pozostaną utrzymane?

Globalny rynek soku pomarańczowego pozostaje napięty

"Rynek soku pomarańczowego pozostaje napięty przez co najmniej kolejny sezon, chyba że nastąpi znacząca niespodzianka po stronie podaży w związku ze zbiorami w sezonie 2023/24 w Brazylii lub znacznie ostrzejszy spadek światowego popytu w drugiej połowie 2023 r. - podaje w raporcie Rabobank.

Według analityków, rekordowo wysokie ceny soku pomarańczowego w 2023 r. są konsekwencją bardzo ciasnego rynku, z mniejszą niż oczekiwano produkcją i niskimi zapasami. Tak ma pozostać przynajmniej do czasu, gdy prognozy dotyczące zbiorów u największego producenta pomarańczy na świecie - Brazylii - w sezonie 2023/24 zapewnią większą jasność co do ograniczenia podaży.

"Widzimy bardzo niskie zapasy z dwóch kolejnych małych zbiorów w latach 2020/21 i 2021/22, a także pogarszające się wieści na bieżący sezon 2022/23" – mówi Andrés Padilla, starszy analityk w Rabobank. "Stworzyło to idealne warunki dla znaczącego wzrostu cen soku pomarańczowego, które wkrótce mogą osiągnąć najwyższy poziom w swojej historii notowań" - dodał.

Spadek produkcji pomarańczy na Florydzie

Ciągły spadek produkcji na Florydzie spowodował zwiększający się popyt na eksport z Brazylii. Stany Zjednoczone pozostaną głównie uzależnione od importu, ponieważ nie ma jasnej ścieżki trwałego ożywienia na Florydzie. Powodem są zmiany klimatyczne oraz azjatycki szkodnik powodujący zielenienie cytrusów, na który nie ma odpowiedniego środka zwalczającego. Dodatkowo zwiększenie produkcji wymagałoby znacznych dodatkowych inwestycji, a rosnące koszty produkcji sprawiają, że nowe inwestycje w gaje pomarańczowe są mniej atrakcyjne.

Rekordowe ceny soku pomarańczowego w I kwartale 2023

Jak pisze Rabobank w raporcie, "słabszy" konsument w Europie i Ameryce Północnej, już odczuwający skutki inflacji, może w drugiej połowie 2023 r. jeszcze szybciej ograniczyć konsumpcję soku pomarańczowego i spowodować większą równowagę rynku. Może to sprowadzić ceny do wciąż wysokiego, ale bardziej umiarkowanego poziomu w porównaniu do rekordowych cen z I kwartału 2023 r.

- Na razie scenariusz bazowy zakłada utrzymywanie się wyższych cen na dłużej, ale destrukcja popytu przy wysokich cenach to rosnące ryzyko dla sprzedaży wolumenowej w tym roku - podano w raporcie.

