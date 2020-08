Tłoczone Jabłko z pomarańczą oraz Musujące Jabłko i pomarańcza Braci Sadowników

Tłoczone Jabłko z pomarańczą Braci Sadowników to połączenie słodyczy polskich jabłek z temperamentem hiszpańskich pomarańczy. To w 100% sok tłoczony na zimno, naturalnie słodki i mętny - bez dodatku cukru, barwników ani konserwantów. Jest poddawany lekkiej pasteryzacji: to daje bezpieczeństwo spożycia przy zachowaniu walorów smakowych świeżych owoców.

Musujące Jabłko i pomarańcza Braci Sadowników to połączenie smaku polskich jabłek i hiszpańskich pomarańczy z mocą wody z bąbelkami. Linia MUSUJĄCE JABŁKO Braci Sadowników to pierwsze w Polsce musujące napoje na bazie tłoczonych na zimno soków owocowych bez dodatku cukru i substancji słodzących. Wyróżniają się wysoką zawartością soków (nawet 60%!) oraz krótkim składem: tylko soki tłoczone i woda gazowana.

Sok NFC – co to oznacza?

Wszystkie soki używane przez Braci Sadowników – to dotyczy zarówno soku jabłkowego, jak i innych soków z owoców, warzyw czy ziół i przypraw w produktach – to soki NFC. Sok NFC to inaczej sok tłoczony na zimno, litery NFC oznaczają „not from concentrate”. W praktyce oznacza to, że zawartość nie została wytworzona z koncentratu, a powstała w sposób bliski temu, jak przetwarzamy owoce w domu – zostały one umyte, wyciśnięte i przelane do naczynia. Jedynym, co może odróżniać soki tłoczone od tych domowych, jest lekka pasteryzacja, którą często wykorzystuje się w produkcji. Sok zyskuje dzięki niej dłuższą datę przydatności i może być przechowywany w temperaturze pokojowej.