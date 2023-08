W Dzienniku Ustaw, 28 sierpnia 2023 r., opublikowano nowelizację ustawy wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom niepełnoletnim. Jednocześnie ustawa wprowadza zakaz sprzedaży tego typu napojów na terenie szkół, jednostek oświatowych a także w automatach.





Wchodzi całkowity zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia.

Popularne "energetyki" będą więc już oficjalnie napojem wyłącznie dla dorosłych. Bez dowodu nie kupimy ich w sklepach.

W trakcie prac nad ustawą podkreślano, że wśród młodzieży spożywającej napoje energetyzujące występują powikłania sercowo-naczyniowe i zaburzenia ze strony układu krążenia.

Całkowity zakaz sprzedaży energetyków niepełnoletnim

Nowa ustawa nakłada na producentów i importerów napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania wyrobu widoczną, czytelną i umieszczoną w sposób trwały informacją o treści "Napój energetyzujący" lub "Napój energetyczny".

A podmiot sprzedający napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będzie podlegał karze grzywny do 2000 zł.

Podobnej karze będzie podlegał kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie tego wykroczenia. W tym przypadku sąd będzie mógł orzec przepadek napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.

Z kolei podmiot produkujący lub importujący napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny w opakowaniach niespełniających wymogów określonych w nowelizacji, będzie podlegał grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli ten czyn zostanie popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego będzie uznawana także osoba odpowiedzialna za produkcję lub import napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny.

Przepisy o zakazie sprzedaży energetyków od 1 stycznia 2024

Ustawa ma wejść w życie 1 września 2023 r., z wyjątkiem art. 1 (przepisy wprowadzające zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny oraz zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty oraz w automatach), który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Pełna treść dokumentu: Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Napoje energetyczne - luka w przepisach

Definicja zakłada, że za napój energetyczny uznaje się napój, "w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna(...)".

Obecnie - jak informuje bankier.pl - najczęściej dodaje się ok. 32-40 mg kofeiny na 100 ml takiego napoju, co daje 80 mg kofeiny w przypadku małych puszek i 160 mg w opakowaniach o pojemności 500 ml.

Jeśli te warunki zostaną utrzymane, to nietrudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy producenci napojów energetycznych po prostu zmniejszą dawkę kofeiny w swoich produktach - czytamy na bankier.pl.







