Trwa kampania herbatek funkcjonalnych marki Big-Active

W portfolio linii herbatek funkcjonalnych marki Big-Active znajdują się 3 produkty, będące suplementami diety. Każdy z nich ma inny skład, wspierający konkretne potrzeby organizmu w trakcie procesu odchudzania. Jednocześnie każda z herbatek z tej linii jest smacznym naparem, którego picie to prawdziwa przyjemność!

Linia herbatek funkcjonalnych to wariant Active Burn spalanie, o smaku granatu i czerwonej pomarańczy, która wspomaga zarówno spalanie tkanki tłuszczowej, jak i pozwala na kontrolę bieżącej wagi. Oryginalna kompozycja zielonej herbaty i wyselekcjonowanych ziół, czyli herbatka 4 x Super Slim odchudzanie i oczyszczanie, pomaga w prawidłowym utrzymaniu masy ciała, spalaniu tkanki tłuszczowej oraz wydalaniu wody z organizmu. Słodko cytrusowa herbatka Slim Plus Anti Yoyo odchudzanie i stabilizacja wagi, wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej, ogranicza wchłanianie węglowodanów i zmniejsza łaknienie. Cena rekomendowana za opakowanie każdej z herbatek to 5,69 zł.

Za kreację i przygotowanie spotów VOD odpowiada Agencja Carla Zuri, zakup mediów zrealizował dom mediowy MediaCom, a działania PR poświęcono agencji Big Picture.