Tymbark sponsorem głównym Turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" przez kolejne 4 lata

– Nasza współpraca z firmą Tymbark trwa nieprzerwanie od 2007 roku i stale się rozwija. Przez ten czas wspólnie stworzyliśmy wyjątkowe wydarzenie, które zachęca dzieci do aktywności fizycznej i pomaga im spełniać pierwsze sportowe marzenia. Turniej ,,Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” stał się bardzo ważnym punktem na sportowej mapie Polski. Wsparcie od naszego głównego sponsora jest nieocenione, dlatego cieszymy się, że nasza współpraca będzie kontynuowana. Dzięki wspólnym inicjatywom pragniemy w dalszym ciągu propagować najważniejsze wartości charakteryzujące nasze rozgrywki: pasję, wychowanie, aktywność fizyczną, przyjaźń i zaangażowanie – mówi prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

- Od 14 lat, od kiedy Tymbark został głównym sponsorem Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, to dla nas wyjątkowa inicjatywa, która łączy się tylko z cudownymi i pozytywnymi emocjami. Umowę o przedłużeniu współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej podpisujemy w trudnym dla polskiego sportu czasie, trudnym też dla piłki nożnej. Chcemy jednak dać jasny sygnał i zapewnić uczestników i fanów Turnieju, że będziemy go nadal wspierać, ponieważ wierzymy w ten projekt i chcemy go dalej rozwijać wspólnie z organizatorem. Dziś na przypieczętowanie dalszej współpracy, podajemy sobie trochę zdalny uścisk dłoni, ale przyjdzie moment na prawdziwą wymianę koszulek. Tegoroczna edycja, z oczywistych względów, nie może być kontynuowana w planowanej formie, ale wierzę, że już niedługo wrócimy do gry i spotkamy się na stadionach w całej Polsce. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników XX jubileuszowej edycji Turnieju – mówi Krzysztof Pawiński, CEO Maspex.

Główną ideą Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest popularyzacja aktywności fizycznej i piłki nożnej wśród dzieci w każdym zakątku kraju, spełnianie sportowych marzeń oraz odkrywanie talentów. Rozgrywki odbywają się w kategoriach wiekowych do lat 8, 10 i 12 dla chłopców i dziewcząt. W dotychczasowych edycjach Turnieju wzięło udział już ponad 2 miliony dzieci. Aż 1/3 uczestników Turnieju stanowią dziewczęta. Wielki finał rozgrywek od 7 lat odbywa się na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie, przed finałem Totolotek Pucharu Polski. W Turnieju zagrało już ponad 50 reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych. Nagrodą główną dla zwycięzców jest wyjazd na mecz reprezentacji Polski i spotkanie z jej piłkarzami.