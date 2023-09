Marka Tyskie, piwa produkowanego przez Kompanię Piwowarską, opublikowała na profilu na Facebooku zdjęcie piwa z butelką napoju Osh33 - to nowość, która powstała we współpracy z raperem Mata. W sieci zawrzało. Wyjaśniamy o co chodzi...

Marka Tyskie "zaczepiła" Matę i Oshee w Social Mediach. O co chodzi?/fot. Facebook

Tyskie zaczepia Oshee i Matę

W sieci zawrzało po publikacji nietypowego zdjęcia na profilu marki Tyskie.

Co ciekawe przy fotografii Pod znajduje się oryginalny podpis: "OSTRo tam Macie. Przejdźcie na Ty i tyle w temacie".

O co chodzi? Czyżby to zapowiedź współpracy?

Tyskie

Kompania Piwowarska wyjaśnia.

Jest to odpowiedź na konflikt O.S.T.R i Maty, który pojawił się ostatnio na scenie rapowej za sprawą utworu różowe OSH33. Misją marki w platformie „Jesteśmy na TY” jest pokazywanie, że więcej nas łączy niż dzieli, więc jest to naturalna przestrzeń do realizacji tej misji i pojednawczego wezwania. Kreacja spotkała się z pozytywnym odbiorem w branży muzycznej, co jest dowodem na nośność platformy komunikacyjnej Tyskiego, które przyjmujemy z radością - wyjaśnia Paweł Drubkowski – Senior Brand Manager Tyskiego.

Jak informuje vibez.pl Mata w kawałku "Różowe Osh33" z płyty "<33" wystosował zaczepkę w kierunku Ostrego. Łódzki raper postanowił jednak nie pozostawić zaczepki Maty bez odpowiedzi.Nie wykonał ruchu w mediach społecznościowych, wypowiedział się na ten temat podczas koncertu w Rawiczu.

"Po tym, co dziś doszło do mojej wiadomości, to Macie by się przydał Snickers. Powinien zjeść. O mój Boże, jakie to jest zabawne. Typ dissuje gościa w wieku jego ojca, k*rwa"

W sierpniu 2023 r. marka Oshee rozpoczęła współpracę z raperem Mata - w efekcie czego na sklepowe półki trafiła limitowana edycja napoju Osh33. Symbol dwóch trójek towarzyszy artyście od początku działalności. Jjego macierzysta ekipa nazywa się GOMBAO33 a profil na Instagramie to @33mata - informują www.wirtualnemedia.pl.

Tyskie zaczepia Oshee. Internauci komentują

Zdjęcie i opis na profilu marki Tyskie mocno poruszyły internautów, którzy na gorąco komentują całą sytuację:

No i to jest przykład jak powinno robić się reklamy, w morzu marketingu klepanego na tych samych szablonach i założeniach. Gra słowna i humor dla wtajemniczonych bez wykładania go na tacy odbiorcy dodatkowo plusuje Ojj tylko brać przykład brawo brawo 👏👏 Co jak co ale w reklamy to Wy potraficie Tyskie wnioskuję o premie dla Copywritera

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl