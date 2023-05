Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 19-latka podejrzanego o kradzież rozbójniczą. Mężczyzna wyniósł ze sklepu ponad 60 paczek kawy wartych prawie 2 tysiące złotych, po czym rzucił się na ochroniarza, który zauważył kradzież.

Ukradł ze sklepu ponad 60 paczek kawy. / fot. JS

Ukradł ze sklepu ponad 60 paczek kawy

Rzeczniczka Komendy Rejonowej Warszawa IV nadkom. Marta Sulowska przekazała PAP, że do zdarzenia doszło kilka dni temu. "Mężczyzna skradł w sklepie kawę o łącznej wartości niemalże dwóch tysięcy złotych i szybkim krokiem wyszedł ze sklepu" - podała policjantka.

"Kiedy zauważył to pracownik ochrony, wybiegł za nim. Kiedy dobiegł do niego, mężczyzna szarpał się, odpychał ochroniarza, w końcu uderzył go w twarz. Pracownik ochrony nie dał za wygraną, ujął mężczyznę i wraz z przechodniem poinformowali policjantów o tym, co się wydarzyło" - dodała.

Po zatrzymaniu 19-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. "Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

"Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące wobec podejrzanego" - wskazała prokurator.

Za zarzucany czyn może mu grozić do 10 lat więzienia.

