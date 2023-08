Syndyk po raz kolejny wystawił na sprzedaż firmę Marwit. Tym razem cena wywoławcza znacząco spadła.

Marwit wystawiony na sprzedaż; fot. PAP/Darek Delmanowicz

Kolejna oferta sprzedaży z wolnej ręki MARWIT Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Złejwsi Wielkiej i MARWIT FOODS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej.

Tym razem cena znacząco spadła.

Oferty należy składać do dnia 25 września 2023 r. włącznie.

Sprawa Marwitu wciąż budzi emocje, ponieważ dotyczy firmy która w ciągu 25 lat działania zdobyła pozycję potentata w branży niepasteryzowanych soków z krótkim terminem spożycia zajmując 70% rynku.

Ile za upadły Marwit? Synduk wystawia na sprzedaż przedsiębiorstwo

Na stronie internetowej sprzedajemy.pl pojawiła się kolejna oferta sprzedaży z wolnej ręki MARWIT Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Złejwsi Wielkiej i MARWIT FOODS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej.

- Cena wywoławcza przedsiębiorstwa MARWIT Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej wynosi 13.534.608,15 złotych netto (słownie złotych: trzynaście milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset osiem 15/100) i zostanie powiększona o należny, wynikający z przepisów prawa, podatek - czytamy na portalu.

Jak dodano, cena wywoławcza MARWIT FOODS Sp. z o.o. sp. k. wynosi 44.352.073,47 złotych netto (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 47/100) i zostanie powiększona o należny, wynikający z przepisów prawa, podatek.

To łącznie ponad 57,8 mln zł. W poprzedniej próbie sprzedaży oferty opiewały na ponad 73 mln zł: 20 982 453,50 złotych netto za MARWIT oraz 52 345 228,30 złotych netto za MARWIT FOODS.

Syndyk informuje, iż dopuszczone do udziału w konkursie ofert będą oferty obejmujące swoim zakresem łącznie obydwa przedsiębiorstwa.

Kolejna próba sprzedaży Marwitu

Pierwsza próba sprzedaży miała miejsce wiosną.

Oferty należy składać do dnia 25 września 2023 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej – Gbur, w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87 – 100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00-16:00, lub wysłać ofertę na adres w/w Kancelarii listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w sposób i według zasad określonych warunkami sprzedaży (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej – Gbur, w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87 – 100 Toruń w dniu 26 września 2023 r. o godz. 12:00.

Marwit - co poszło nie tak?

Sprawa Marwitu wciąż budzi emocje, ponieważ dotyczy firmy która w ciągu 25 lat działania zdobyła pozycję potentata w branży niepasteryzowanych soków z krótkim terminem spożycia zajmując 70% rynku, natomiast dziś jest pod zarządem syndyka, a wierzyciele firmy wciąż są niespłaceni.

W 2020 r. lokalne media poinformowały, że Marwit przestał produkować. "Gazeta Pomorska" pisała wtedy, że "już w 2018 roku media informowały, że dług spółki wynosi ok. 12 mln zł, co tłumaczono, że nie jest kwestią sytuacji finansowej spółki, ale ambitnych planów rozwoju, które wymagają pozyskania nowego inwestora".

Marwit S.A. i Marwit Foods zostały objęte postępowaniem sanacyjnym, które jednak wobec niepozyskania inwestora zostało umorzone. W 2021 roku Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość obu spółek.

- Łączna kwota zadłużenia spółki Marwit wynosi 96 mln 823 tys. 215 zł. 18 gr. - mówiła nam w grudniu ubiegłego roku pracownica Kancelarii syndyka Zięciaka. Natomiast łączna kwota zadłużenia spółki Marwit Foods wynosi 86 mln 182 tys. 585 zł. 72 gr.

Soki jednodniowe straciły popularność

Przed dniem ogłoszenia upadłości Grupa Marwit była czołowym producentem świeżych produktów żywnościowych, w tym jednodniowych soków marchwiowych, a także zup, surówek, smoothie oraz tzw. małych marchewek.

- Soki jednodniowe czyli świeżo wyciskane i niepasteryzowane były wspaniałym pomysłem, który przez kilka dobrych lat święcił triumfy na rynku spożywczym. Przedsięwzięcie, w którym pionierem była firma Marwit, było jednak bardzo skomplikowane i drogie. Przede wszystkim trudna była technologia produkcji, ponieważ wymagała dużego reżimu technologicznego, higienicznego i logistycznego. Soki jednodniowe wymagały transportu, magazynowania i ekspozycji w sklepach w warunkach chłodniczych – mówiła w styczniu br. serwisowi portalspozywczy.pl, Barbara Groele, sekretarz generalna Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

Jak podkreśliła sekretarz generalna KUPS, soki jednodniowe zaczęły tracić popularność m.in. wraz z rozwojem technologii utrwalania soków i wydłużaniem się półki soków premium.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl