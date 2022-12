Ustronianka po siedmiu latach kończy współpracę z PZPN w roli oficjalnego partnera reprezentacji Polski. Umowę partnerską z piłkarską federacją przedłuży za to sieć Biedronka.

Ustronianka po siedmiu latach kończy współpracę z PZPN. fot. za YouTube

Ustronianka kończy współpracę z PZPN

Ustronianka po siedmiu latach kończy współpracę z PZPN. Producent wód mineralnych i napojów od 2015 roku był oficjalnym partnerem reprezentacji Polski oraz reprezentacji U-21.

Na mocy przedłużonej w 2018 r. umowy z PZPN Ustronianka posiadała prawo do posługiwania się tytułami „Oficjalny Partner Reprezentacji Polski”, „Oficjalny Partner reprezentacji Polski U-21” oraz „Oficjalna woda reprezentacji Polski”, a także do wykorzystywania we własnej działalności marketingowej oficjalnego logotypu reprezentacji.

Na czym polegało partnerstwo Ustronianki i PZPN?

Logotyp firmy był także obecny na bandach reklamowych podczas meczów drużyny narodowej oraz U-21 rozgrywanych w Polsce, a także na tablicach sponsorskich w czasie konferencji prasowych, na stronie internetowej PZPN, jak również zaproszeniach, biletach oraz programach meczowych.

Podczas oficjalnych konferencji prasowych reprezentacji Polski na stołach były eksponowane butelki z wodą Ustronianki.

Dlaczego Ustronianka nie przedłuża umowy z PZPN?

Obowiązująca do końca 2022 roku umowa Ustronianki z PZPN nie zostanie przedłużona.

Jak poinformowała nas Ustronianka, decyzja o nieprzedłużeniu umowy z PZPN wynikała ze zmiany priorytetów inwestycyjnych firmy. Producent w 2023 roku zamierza więcej inwestować w swoje marki i produkty.

Biedronka na dłużej partnerem reprezentacji?

Jak donoszą Wirtualnemedia.pl umowę z PZPN najprawdopodobniej przedłuży Biedronka. Nieoficjalnie mówiło się, że ze względu na nie najlepszą atmosferę wokół reprezentacji Polski związaną m.in. z aferą wokół premii dla kadry po mundialu w Katarze, sieć zrezygnuje ze wspierania Biało-Czerwonych. Jednak, jak informuje portal, PZPN i Biedronka zdążyły już podpisać list intencyjny w sprawie dalszej współpracy.

Biedronka jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej nieprzerwanie od 2010 roku.

Reprezentacji Polski nie będzie dłużej wspierać sieć T-Mobile, a losy współpracy z wypożyczalnią samochodów 99rent są niepewne.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl