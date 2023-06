- Iga Świątek jest dzisiaj popularna na całym świecie. A Oshee jest obecne na 50 rynkach świata. W naturalny sposób będziemy chcieli wspierać sprzedaż i budowę świadomości naszej marki na świecie poprzez skorzystanie z tych globalnych zasięgów tenisistki - mówi nam Paweł Jacaszek, prezes Oshee.

Grupa Oshee zaprosiła Igę Świątek i jej team do wspólnej gry. Efektem współpracy jest nowa linia napojów sygnowana nazwiskiem wybitnej tenisistki./fot. materiały prasowe



Co dalej. Jakie Oshee i Iga mają wspólne plany rozwoju?

Zapraszamy na rozmowę z Pawłem Jacaszkiem, prezes Oshee.

Świątek gra z Oshee

Iga Świątek i jej sztab: Tomasz Wiktorowski, Daria Abramowicz oraz Maciej Ryszczuk są współtwórcami nowego produktu marki Oshee – OSHEE Vitamin Water z wodą kokosową w dwóch wersjach smakowych: cytryna-limonka oraz truskawka-melon. W kampanii nowego produktu pierwsze skrzypce gra Iga Świątek.

Paweł Jacaszek, prezes firmy Oshee zapewnia, że Iga jest idealną ambasadorką, ze względu na to, że osiąga nie tylko wybitne wyniki sportowe, ale także ma niezwykle dojrzałą osobowość pomimo młodego wieku.

Iga Świątek+ Oshee = ?

Oshee ogłosiło współpracę z Igą Świątek. Skąd pomysł na takie zagranie?

Pomysł był naturalnym następstwem naszych dotychczasowych współprac marketingowych w ramach Grupy Oshee.

Od początku działalności Oshee stawiało na wysokojakościowe współprace marketingowe. Zaczęliśmy od działań z Realem Madryt, potem była współpraca z Robertem Lewandowskim, z Anią Lewandowską, Joanną Jędrzejczyk, Krzysztofem Piątkiem. Zastanawialiśmy się co dalej i jak utrzymać ten wysoki poziom.

Dlatego rozpoczęliśmy rozmowy z Igą Świątek, szybko okazało się, że lubi ona nasze produkty. To była niemal połowa sukcesu i przełom. Później okazało się, że Iga jest wymagającym zawodnikiem nie tylko na korcie ale i w biznesie. Fakt, że ceniła ona nasze produkty, było przełomowe i ostatecznie Iga zdecydowała

Co tego typu współpraca daje marce takiej jak Oshee?

Ciężko to policzyć, ale pewne jest, że dla takich brandów jak nasz, jest to konieczne. Bez takich działań brand by umarł. To jedna z tych kategorii, która bez tego typu działań marketingowych nie ma prawa istnieć. Oshee, które chce być marką globalną, cały czas musimy bodźcować brand marketingowo.

Czy myślicie o kolejnych wspólnych produktach?

Myślimy o kolejnych produktach. Chcemy to portfolio rozszerzać i to razem z teamem Igi – bo ta współpraca była wspaniała i aktywna ze strony teamu. To pierwszy taki przypadek współpracy, gdzie ambasador tak mocno zaangażował się w cały proces planowania i przygotowania produktu – od wyboru smaku, składników, określenie kaloryczności.

Pracujemy nad kolejnymi produktami i rozważamy różne możliwości i warianty.

Czy Grupa Oshee planuje świadomie skorzystać na popularności Igi Świątek przy okazji dystrybucji tych produktów?

Iga jest dzisiaj popularna na całym świecie, ma międzynarodowe zasięgi. A Oshee jest obecne na 50 rynkach świata, poza Polską. Dlatego w naturalny sposób jak najbardziej będziemy chcieli wspierać sprzedaż i budowę świadomości naszej marki na świecie poprzez skorzystanie z tych globalnych zasięgów tenisistki. My mamy bardzo wdzięczne produkty do sprzedaży międzynarodowej, Oshee zawsze wyglądało na markę globalną, wiele osób nie wie, że Oshee to polski brand.

Wybitna tenisistka ma swój własny napój. fot. dlahandlu.pl

Oshee - co wiemy o marce

Oshee to polska firma o międzynarodowym zasięgu, działająca w kategorii produktów funkcjonalnych. W portfolio OSHEE znajdują się min. napoje izotoniczne, wody witaminowe oraz seria produktów takich jak batony musli i proteinowe. Marka jest obecna w 55 krajach na 6 kontynentach.

Grupa Oshee ma w portfolio również takie brandy jak: Kinga Pienińska i Sonko.





