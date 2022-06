W Rosji brakuje CO2 do produkcji napojów. To efekt sankcji, ale nie tylko

24-06-2022

Rosyjski dziennik Kommiersant donosi o niedoborach dwutlenku węgla, na które uskarżają się producenci napojów. Problemy z dostępem do CO2 występują w Rosji od końca maja.

Producenci napojów gazowanych w Rosji borykają się z niedoborem dwutlenku węgla, który, jak obawiają się, może spowodować zakłócenia w dostawach - powiedział "Kommiersantowi" jeden ze sprzedawców detalicznych. Obecność problemu potwierdził również w rozmowie z gazetą jeden z dużych producentów.

Deficyt CO2 szacowany jest na 10–20%. Producenci napojów gazowanych obawiają się, że z tego powodu mogą wystąpić zakłócenia w dostawach napojów do sklepów.

W Rosji zabraknie napojów gazowanych?

Problemy z zakupem gazu rozmówcy dziennika tłumaczą ograniczeniem podaży rosyjskich nawozów na rynki zagraniczne (ubocznym produktem ich produkcji jest dwutlenek węgla). Źródła podają m.in. zwiększone zapotrzebowanie na gaz z innych gałęzi przemysłu, w tym chemicznego, oraz planowane remonty w niektórych zakładach produkujących CO2.

Z drugiej strony Acron, jeden z największych producentów chemicznych w Rosji odpiera zarzuty o niedobór dwutlenku węgla w Rosji. Acron i inne firmy chemiczne przekonują, że nie ograniczyły produkcji, powołując się na...zwiększony popyt na CO2 ze strony producentów napojów.

Dlaczego w Rosji brakuje CO2 do produkcji napojów?

Maxim Novikov, prezes Związku Producentów Soków, Wody i Napojów (Soyuznapitki), wyjaśnił, że w latach pandemii COVID-19 część dwutlenku węgla była wykorzystywana do produkcji tlenu medycznego, co doprowadziło do redukcji zapasów CO2 na rynku.

- Teraz, w związku z niedoborem opakowań na rynku, który powstał w związku z nałożonymi przez Zachód sankcjami, producenci napojów zaczęli przestawiać się na większe opakowania, przez co zużywane jest więcej gazu – dodał.

Według Jurija Antonowa, dyrektora generalnego MPBK Oczakowo, firma od dwóch tygodni odczuwa „krytyczny niedobór” gazu i stara się w większym stopniu zaspokoić swoje zapotrzebowanie kosztem własnego gazu pozyskiwanego w procesie fermentacji. proces. Grupa Chernogolovka spodziewa się, że niedobór dotknie 15-20% napojów gazowanych w przypadku problemów z zakupem gazów spożywczych.