W sklepach możemy spotkać już opakowania dostosowane do unijnej dyrektywy plastikowej. Nakrętki, których przypadkiem nie zgubimy i nie zostawimy, bo są na stałe przymocowane do opakowania.

Konsekwencje dyrektywy plastikowej SUP

Do 1 lipca 2024 roku producenci napojów mają czas na dostosowanie się do przepisów, które wprowadzają w życie założenia tak zwanej dyrektywy plastikowej SUP. Dyrektywa nakazuje m.in. wycofanie z obrotu plastikowych sztućców, talerzy i kubków na napoje. Wprowadzony zostanie obowiązek produkowania opakowań na napoje, zarówno butelek jak i kartonów, z przytwierdzonymi na stałe nakrętkami.

Maspex, PepsiCo i Muszynianka z nowymi rozwiązaniami w kwestii opakowań

Wiele firm już teraz wprowadza te rozwiązania w życie. Niedawno poinformowali o tym w mediach społecznościowych Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex, producenta m.in. soków Tymbark, ale także amerykański gigant Coca-Cola.

- Począwszy od początku 2024 roku, nowe butelki z fabrycznie przytwierdzonymi do opakowania nakrętkami będą stopniowo pojawiać się na rynku – informuje Julian Krzyżanowski, menadżer ds. komunikacji korporacyjnej w PepsiCo.

Producent wody Muszynianka wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytania, że firma ma za sobą testy nowych nakrętek i jest przygotowana do wprowadzenia ich na rynek.

- Wszystkie koszty związane z zakupem nowych nakrętek i dostosowania maszyn do rozlewu wody mineralnej pokrywa firma Muszynianka. Mimo, że koszty zakupu nowych nakrętek będą większe, to nie będzie miało to wpływu na podniesienie cen produktów - zapewnia prezes firmy Ryszard Mosur.

