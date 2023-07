Słodzik aspartam został określony jako "możliwy czynnik rakotwórczy", ale nie ma przekonujących dowodów na jego szkodliwość, więc nadal można go bezpiecznie spożywać na już uzgodnionych poziomach - oświadczyły w piątek dwie grupy powiązane ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Nadal można bezpiecznie spożywać aspartam na już uzgodnionych poziomach; fot. shutterstock.com / Billy F Blume Jr

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) z siedzibą w Lyonie we Francji stwierdziła, że ​​aspartam jest "możliwym czynnikiem rakotwórczym". Ta klasyfikacja oznacza, że ​​istnieją ograniczone dowody na to, że substancja może powodować raka.

Nie ma przekonujących dowodów na szkodliwość aspartamu i nadal zaleca ludziom utrzymywanie poziomu spożycia aspartamu poniżej 40 mg/kg dziennie.

Paul Pharaoh, profesor epidemiologii raka w Cedars Sinai Medical Center w Los Angeles, powiedział, że JECFA doszedł do wniosku, że nie ma "przekonujących dowodów" na szkodę.

Aspartam można znaleźć w napojach bezalkoholowych, żelatynie, wyrobach cukierniczych, deserach i bezcukrowych kroplach na kaszel. Stosowany jest również do wzmacniania aromatu wypieków i konserw, mieszanek napojów w proszku, cukierków i puddingów.

WHO podejmuje decyzje a aspartamie

Orzeczenia są wynikiem dwóch oddzielnych paneli ekspertów WHO, z których jeden wskazuje, czy istnieją jakiekolwiek dowody na to, że substancja stanowi potencjalne zagrożenie, a drugi ocenia, jakie rzeczywiste ryzyko stwarza ta substancja.

Aspartam czy cukier? WHO wskazuje. "Trzecia opcja"

Aspartam to jeden z najpopularniejszych na świecie słodzików, stosowany w produktach od dietetycznych napojów gazowanych Coca-Coli po gumy do żucia.

Na konferencji prasowej przed ogłoszeniem, szef żywienia WHO, Francesco Branca, zasugerował, że konsumenci rozważający wybór napojów nie biorą pod uwagę ani aspartamu, ani cukru.

- Jeśli konsumenci stają przed wyborem, czy wziąć colę ze słodzikami, czy z cukrem, myślę, że należy rozważyć trzecią opcję – zamiast tego pić wodę" - powiedział Branca.

Czy aspartam jest bezpieczny dla zdrowia?

W swojej pierwszej deklaracji dotyczącej dodatku, ogłoszonej w piątek, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) z siedzibą w Lyonie we Francji stwierdziła, że ​​aspartam jest "możliwym czynnikiem rakotwórczym".

Ta klasyfikacja oznacza, że ​​istnieją ograniczone dowody na to, że substancja może powodować raka.

Opinia ta nie bierze pod uwagę, ile dana osoba musiałaby spożyć, aby być zagrożoną, co jest rozważane przez oddzielny panel, WHO i Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - Wspólny Komitet ds. Dodatków do Żywności (JECFA) z siedzibą w Genewie.

Po przeprowadzeniu własnego kompleksowego przeglądu, JECFA stwierdziła w piątek, że nie ma przekonujących dowodów na szkodliwość aspartamu i nadal zaleca ludziom utrzymywanie poziomu spożycia aspartamu poniżej 40 mg/kg dziennie.

JECFA po raz pierwszy ustaliła ten poziom w 1981 r.

Czy aspartam może być rakotwórczy?

Kilku naukowców niezwiązanych z recenzjami stwierdziło, że dowody łączące aspartam z rakiem są słabe. Stowarzyszenia przemysłu spożywczego stwierdziły, że decyzje wykazały, że aspartam jest bezpieczny i stanowi dobrą opcję dla osób, które chcą ograniczyć cukier w swojej diecie.

WHO stwierdziła, że ​​obecne poziomy spożycia oznaczają na przykład, że osoba ważąca 60-70 kg musiałaby wypijać ponad 9-14 puszek napoju gazowanego dziennie, aby przekroczyć limit.

"Nasze wyniki nie wskazują, że okazjonalne spożywanie może stanowić zagrożenie dla większości konsumentów" - powiedział Branca.

Aspartam nie stanowi większego zagrożenia niż aloes

Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń ds. Napojów (International Council of Beverages Associations, ICBA) Kate Loatman, z zadowoleniem przyjęła ustalenia WHO i FAO, komentując:

"Ta ostateczna konkluzja czołowych światowych ekspertów ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności po raz kolejny potwierdza, że aspartam jest bezpieczny. Po rygorystycznej analizie ta przełomowa opinia WHO i FAO jeszcze bardziej wzmacnia zaufanie do bezpieczeństwa aspartamu i odegra kluczową rolę dla konsumentów, którzy rozważają różne opcje ograniczenia cukru i kalorii w swojej diecie. Ogólny wniosek JECFA, w którym stwierdza się, że aspartam jest bezpieczny, opiera się na przytłaczającym ciężarze dowodów naukowych gromadzonych przez ponad cztery dekady, a także na pozytywnych ocenach odpowiednich organów ds. bezpieczeństwa żywności w ponad 90 krajach".

Odnosząc się do opinii wydanej w tym samym czasie przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC), która po raz pierwszy ujrzała światło dzienne 29 czerwca, Kate Loatman dodała:

"IARC, która nie jest agencją zajmującą się bezpieczeństwem żywności, oficjalnie przyznała, że aspartam nie stanowi większego zagrożenia niż aloes i setki innych substancji zaliczanych przez IARC do tej samej kategorii, na podstawie dowodów określanych przez IARC jako "ograniczone" i "mniej niż wystarczające". Choć opinia IARC, która wyciekła, mogła niepotrzebnie zmylić konsumentów sensacyjnymi spekulacjami, IARC już zwróciła się do wspólnego komitetu ekspertów WHO i FAO – który po raz kolejny stwierdził, że aspartam jest bezpieczny – jako odpowiedniego światowego organu do kompleksowej oceny bezpieczeństwa spożywania aspartamu".

Naukowe dowody na związek aspartamu z rakiem są słabe

Panel IARC powiedział w piątek, że wydał orzeczenie na podstawie trzech badań na ludziach w Stanach Zjednoczonych i Europie, które wykazały związek między rakiem wątrobowokomórkowym, formą raka wątroby, a spożyciem substancji słodzących, z których pierwsze opublikowano w 2016 roku.

Stwierdzono, że czynnikiem były również ograniczone dowody z wcześniejszych badań na zwierzętach, chociaż badania, o których mowa, są kontrowersyjne. IARC powiedział również, że istnieją pewne ograniczone dowody na to, że aspartam ma pewne właściwości chemiczne, które są powiązane z rakiem.

"Naszym zdaniem jest to raczej wezwanie do społeczności naukowej, aby spróbowała lepiej wyjaśnić i zrozumieć zagrożenie rakotwórcze, które może, ale nie musi, stwarzać spożycie aspartamu - powiedziała Mary Schubauer-Berigan, p.o. szefa programu IARC Monografie w rozmowie z Reuters.

Jak aspartam wpływa na organizm? Badania naukowe

Naukowcy bez powiązań z recenzjami WHO stwierdzili, że dowody na to, że aspartam powoduje raka, są słabe.

"Grupa 2B to bardzo konserwatywna klasyfikacja, w której prawie każdy dowód rakotwórczości, jakkolwiek wadliwy, umieszcza substancję chemiczną w tej lub wyższej kategorii" – powiedział Reutersowi Paul Pharaoh, profesor epidemiologii raka w Cedars Sinai Medical Center w Los Angeles.

Powiedział, że JECFA doszedł do wniosku, że nie ma "przekonujących dowodów" na szkodę.

"Opinia publiczna nie powinna się martwić ryzykiem raka związanym z substancją chemiczną sklasyfikowaną przez IARC jako grupa 2B - dodał.

Czy aspartam jest zdrowszy od cukru?

Niektórzy lekarze wyrazili zaniepokojenie, że nowa klasyfikacja "potencjalnego czynnika rakotwórczego" może skłonić osoby pijące dietetyczne napoje gazowane do przestawienia się na kaloryczne napoje z cukrem.

Therese Bevers, dyrektor medyczny Centrum Zapobiegania Rakowi na University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston, powiedziała, że ​​"możliwość przybrania na wadze i otyłości jest znacznie większym problemem i większym czynnikiem ryzyka niż aspartam kiedykolwiek".

W których produktach jest aspartam?

Odkryty w 1965 roku przez amerykańskiego chemika Jamesa Schlattera aspartam jest około 200 razy słodszy niż zwykły cukier stołowy. Został zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w 1974 roku do stosowania jako słodzik stołowy oraz jako dodatek do gumy do żucia, płatków śniadaniowych i suchych baz do żywności.

Pomimo swojej intensywnej słodyczy, aspartam ma prawie zerową wartość kaloryczną i nie ma gorzkiego posmaku jak sacharyna, a jego popularność wzrosła wraz z pojawieniem się konsumenta bardziej świadomego diety.

Niskokaloryczny substytut cukru można znaleźć w napojach bezalkoholowych, żelatynie, wyrobach cukierniczych, deserach i bezcukrowych kroplach na kaszel. Stosowany jest również do wzmacniania aromatu wypieków i konserw, mieszanek napojów w proszku, cukierków i puddingów.

Czynniki i substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze dla ludzi

Substancje rakotwórcze to substancje, które mogą powodować raka u ludzi. Według IARC istnieją cztery różne poziomy klasyfikacji - rakotwórczy, prawdopodobnie rakotwórczy możliwie rakotwórczy i nieklasyfikowalny.

Klasyfikacja "prawdopodobnie rakotwórczy" jest stosowana, gdy istnieją ograniczone lub niewystarczające dowody na "rakotwórczość u ludzi" i jest więcej dowodów na to, że powodują raka u zwierząt, lub mocne dowody na to, że mają podobne właściwości do innych czynników rakotwórczych u ludzi.

Główne substancje i czynniki w tej kategorii to:

- praca na nocną zmianę

- spożycie czerwonego mięsa

- narażenia zawodowe w rafinacji ropy naftowej

- ekspozycja zawodowa jako fryzjer lub fryzjer

- Produkcja pojemników szklanych, szkła artystycznego lub wyrobów prasowanych.

Klasyfikacja "możliwie rakotwórczy dla ludzi" jest ogólnie stosowana, gdy istnieją ograniczone dowody na "rakotwórczość u ludzi", wystarczające dowody na zwierzętach lub mocne dowody wskazujące, że czynnik wykazuje kluczowe cechy czynników rakotwórczych u ludzi.

Główne substancje i czynniki w tej kategorii:

- stolarstwo

- tradycyjne azjatyckie marynowane warzywa

- narażenia zawodowe w procesach poligraficznych

- narażenia zawodowe w pralni chemicznej

- pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej.



